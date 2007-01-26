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27 Ocak 2007
Aydın

ATATÜRK’ÜN AYDIN’A GELİŞİNİN 76. YILI TÖRENLE KUTLANACAK!

Ulu Önder Mustafa Kemal Ata türk’ün Aydın’a gelişinin 76. yıldö nümü kutlaması için hazırlıklara baş landı. Aydın valisi Mustafa Malay, resmi kurum ve kuruluşlara gönderdiği genelge ile kutlama etkinliklerine tüm Aydınlıları davet etti.
Bilindiği gibi 03 Şubat 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk kara tren ile saat 15.00’DE Aydın’a gelmiş ve Aydınlılar tarafından coşkuy la karşılanmıştı.
Kutlama programının Atatürk’ün geliş saatinde yapılacağını belirten yet kililer, saat 14.45’te Aydın Atatürk Meydanı’ndaki anıt önünde çelenk sunumu saygı duruşu ve İstiklal Maşı okunacağını, daha sonraki programla rın ise tren garında icra edileceğini açıkladılar.
Temsili Tren’in gelişi ve karşı lama töreninin ardından, günün anlam ve önemi ile ilgili yapılacak konuş maların ardından ‘Atatürk’e Koşalım’ kros müsabakalarında dereceye girenlerin ödüllerini verileceği bildirildi.
(İHA)

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