ATATÜRK’ÜN AYDIN’A GELİŞİ TÖRENLERE KUTLANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 86’ncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Aydın Valiliği önünde başlayan kutlamalarda Atatürk büstüne çelenk konuldu. Törene; Aydın Vali Vekili Abdullah Arslan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Asker Alma Bölge Başkanı Albay Mehmet Parım, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nurettin Debre, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Aydın Tren Garı’nda devam eden törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk’ün Aydın’a gelişini temsil eden tren istasyona geldi.

Trenden inen Efe kıyafetli Aydın Lisesi öğrencileri Vali Vekili Abdullah Aslan’a sevgi bayrağı hediye ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da çiçek takdim ettiler.

Efeler Halk Oyunları grubunun gösterileri ile devam eden törende ilk olarak ADÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Can bir konuşma yaptı.

Can, konuşmasında öncelikle Aydın’lı olmaktan ve Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu ifade etti ve; “Bu Cumhuriyetin bin yıllar boyunca yaşayacağına inancım buradaki gençlerin bilinçli yetiştiğini gördükten sonra da daha da arttı.” dedi.

Konuşmasına demokrasinin tanımını anlatarak başlayan Can; ” Milli egemenlik, milli hakimiyet, milli irade halkçılık gibi kavramlarla eş anlamda da kullanılmaktadır demokrasi kavramı.” dedi ve şöyle devam etti;

“Egemenlik bir bütündür, parçalanamaz, başkalarına devredilemez. Milli egemenlik millet tarafından devlete verilen iktidardır. Milli egemenlik ve demokrasi birbirinden ayrılmaz iki unsurdur. Milli Mücadelenin kazanılmasının ardından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesi de Atatürk’ün demokrasiye olan inanç ve bağlılığının bir göstergesidir. “Egemenlik bir bütündür, parçalanamaz, başkalarına devredilemez. Milli egemenlik millet tarafından devlete verilen iktidardır. Milli egemenlik ve demokrasi birbirinden ayrılmaz iki unsurdur. Milli Mücadelenin kazanılmasının ardından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesi de Atatürk’ün demokrasiye olan inanç ve bağlılığının bir göstergesidir.

Atatürk’ün 1931 yılında Aydın’a yaptığı ziyaret de burada uzun süre kalmamış olmasına rağmen bölgede yaptığı konuşmalar onun çağdaş, aydınlanmacı düşünce yapısını ortaya koymaktadır. Atatürk demokrasiye olan inancını ve demokratik yönetimi ile Atatürk devrimlerini anlatmak amacıyla hayatı boyunca 52 il merkezi ve bir çok ilçe ve kasabayı ziyaret etmiştir. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, işgal sürecinde ve milli mücadele sırasında yüzlerce şehit veren ve gazisi olan Aydın ili hem savaş sırasında hem de savaştan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa için önemli kentlerden biri olmuştur. Aydın ili ve ilçelerine 4 kez gelmiştir. Atatürk’ün 1924 ve 1937 yılında yaptığı ziyaretler bu bölgede gerçekleştirilen asgari manevraları izlemek için olmuştur. 1937 Aydınlanma ve çağdaşlaşma yolunda bir adım olan Nazilli Basma Fabrikası’nı açmak için gelmiştir.Atatürk’ün 1931 yılında Aydın’a yaptığı ziyaret de burada uzun süre kalmamış olmasına rağmen bölgede yaptığı konuşmalar onun çağdaş, aydınlanmacı düşünce yapısını ortaya koymaktadır.

3 Şubat 1931’de İzmir’den saat:10.00’da yola çıkan Atatürk’ün özel treni saat:15.00’de Aydın’a gelmiştir. Aydın’da havanın yağmurlu olmasına rağmen binlerce kişi kendisini istasyonda karşılamıştır. Şehir bayraklarla donatılmış, görkemli bir karşılama töreni düzenlenmiştir. Aydın Belediye Binasını, CHP İl Binasını ve Türk Ocağını ziyaret etmiştir. Geceyi trende geçirmiş, ertesi gün Nazilli’ye doğru yola çıkmıştır. Atatürk’ün 1931 yılında Aydın’a yaptığı ziyaret ayrıca 1950’lerde çok partili hayata geçişten sonra önemli bir figür olarak karşımıza çıkan Adnan Menderes’i de keşfetmesine neden olmuştur.”

ADÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ayten Can’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86 yıl önce Aydın’a gerçekleştirdiği ziyaretin sadece o gün için değil, Türkiye’nin geleceği açısından da önemli izler bıraktığını vurguladı.

“ATATÜRK’ÜN ZİYARETİ, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ İZLER BIRAKMIŞTIR”

Çerçioğlu; “Kurtuluş Savaşı’nın önderi çağdaş,Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu eşsiz devlet adamı büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk milli mücadelenin ilk silahlı direnişini başlatan, Efeler diyarı şehrimiz Aydın’ı 86 yıl önce ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’da olan büyük sevgisinde şüphesiz ki Aydın Efelerinin milli mücadele döneminde dillere destan olan kahramanlıkları çok önemlidir.

Ya İstiklal,ya ölüm diyerek büyük bir zaferin kazanılmasını sağlayan, kalbi bağımsızlık ve vatan sevgisi ile çarpan büyük kurtarıcının Kuvayi Milliye’nin hayat bulduğu Efeler diyarı şehrimiz, Aydın’ımıza bakışı her zaman özel olmuştur. Aydın’ımızın 86 yıl önce Aydın’da gerçekleştirdiği ziyareti sadece o gün için değil, Türkiye’nin geleceği açısından da önemli izler bırakmıştır. Atatürk’ün Aydın ziyareti esnasında görüşleri, fikirlerini aktarma fırsatını yakalayan gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olacak Adnan Menderes ile tanışır ve Adnan Menderes’in fikirlerini dikkatle dinleyen Gazi Ankara’ya döner dönmez bu yetenekli gencin Milletvekili olarak bu ülkeye hizmet vermesinin talimatını verir.

Atatürk gibi yüksek öngörülü bir dehanın Adnan Menderes’teki bu cevheri fark edip, onu siyaset kurumunun içine sokması tabi ki büyük bir durumdur.

Ben bir kere daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet duygularımla anmak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet duygularımla anıyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 86. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Atatürk’e Koşalım atletizm yarışmalarında birinci olan yarışmacılara protokol tarafından ödülleri verildi.