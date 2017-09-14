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14 Eylül 2017
Aydın, Köşk

ASKİ’den Başçayır açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Köşk’e bağlı Başçayır Mahallesiyle ilgili olarak basında yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı.
ASKİ’den yapılan açıklamada; ”Bir internet haber sitesinde 14 Eylül 2017 tarihli “Köşk Başçayır’da kanalizasyon yok, atık su bedeli var! Halk isyanda” başlığıyla, Genel Müdürlüğümüz ile ilgili gerçekdışı ve yanlış anlaşılmaya yol açabilecek ifadelerin yer aldığı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haberde, Köşk ilçesinin Başçayır Mahallesinde atık su bedeli alınması ile ilgili mahallede ikamet eden vatandaşların görüşlerine yer verilerek, konunun ifade tarzının kamuoyu nezdinde Genel Müdürlüğümüze yönelik olumsuz algı oluşturabileceği ihtimali üzerine bu metnin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Genel Müdürlüğümüzce su faturası aracılığı ile tahsil edilen atık su ücretleri 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesi’nde ‘Atıksu alt yapı sistemlerini kullanan ve /veya kullanacaklar bağlantı sistemlerinin olup olmadığına bakılmaksızın arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin harcamaların tamamına kirlilik yükü ve atıksu miktarı oranında katılmak zorundadırlar’ denilmektedir. Ayrıca Atık ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Faturalandırma alt başlıklı 22. Maddesinde ise “Atıksu Evsel Katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müştekilen belirli aralıklı olarak su faturaları üzerinden yapılır.” Hükmü yer almaktadır. Dolayısı ile yapılan tüm işlemler yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Tüm kamuoyuna saygı ile sunarız” denildi. (İHA)

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