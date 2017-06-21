Anız yakan çiftçiler cezalandırılacak

Aydın ve diğer bölgelerde hububat hasadından sonra ikinci ürün ekimini hızlandırmak için anız yakan çiftçiler dekar başına 42,44 TL’lik ceza ile karşı karşıya kalacak. Anız yakma olayını gördüğü ve duyduğu halde ihbar etmeyen görevliler de Kabahatler Kanunu’na göre işlem görecek.

Aydın’da anız yakma yasağına uymayanlar ve anız yakanı gördüğü halde ihbar etmeyen görevlilere ceza kapıda. Yasağa uymayan çiftçilere dekar başına 42,44 TL ceza kesilecek. Bu ceza miktarı meskûn mahalle 500 metre, ormanlık alana 4 kilometre, sazlık bataklık ve koruluk gibi alanlara 2500 metre mesafede olursa ceza 5 katı artırılacak. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile anız yakma olayını gördüğü veya duyduğu halde gerekli işlemleri yapmayan muhtar ve kamu görevlileri 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi gereğince işlem görecek. Ayrıca anızların yakılarak tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının, doğal dengenin bozulmasını ve çevreye verdiği zararın önlenmesi için “Aydın İli Mülki Hudutları Dâhilinde Anız Yangınlarının Önlenmesine İlişkin Alınacak Tedbirlerle İlgili Valilik Emri” de yayımlandı.

Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olduğunu işaret eden Aydın Gıda Tarım ve hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, “Anızın yakılması sonucunda; gerek tarımsal ekosistem ve gerekse doğal ekosistem tahrip edilmektedir. Özellikle topraktaki karbon ve azot dengesi yok olmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir. Organik madde miktarı azalmaktadır, mikrobiyolojik aktivite gerilemektedir, omurgasızlar yok olmaktadır, toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır, toprak verimliliği de düşmektedir” dedi.



Anız yangınlarının çevreye de çok zarar verdiğini belirten Aktaş, “Yangınlar sırasında hava kirlenme, karayolu civarındaki anız yangınları görüş mesafesini azaltarak trafik kazalarına sebep olmaktadır. Kontrolsüz olarak yakılan anızlar komşu tarladaki hasat edilmemiş ürünlerin yanmasına sebep olabilmektedir. Yangınlar bazen çitleri, tarla içerisindeki direkleri, meyve ağaçlarını yakabilmektedir. Orman ve konut yangınlarına sebep olabilmektedir. Yaban hayvanları ya yok olmakta ya da yuvalarını kaybetmektedir” diye konuştu.

Ceza kesilecek

Anız yangınlarına mahal vermemek için biçerdöver sahipleri tarafından hasat edilen ürüne ve çevreye zarar vermemek için yangın tehlikesine karşı tedbir alınmasının zorunlu olduğunu öne süren Aktaş, “Operatör belgeli sürücüler tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapmalıdırlar. Türlü sebepler ile meydana gelebilecek anız yangınlarının komşu tarlaya geçmesini engelleyecek şekilde hububat tarlalarında yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş emniyet bandı da oluşturulması sağlanmalıdır. Yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kurumlarca 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacak” dedi. (İHA)