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22 Aralık 2016
Aydın

“AMACIMIZ BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL ÜZÜM YEMEK”

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Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, Söke Şube Başkanı Ali Esmer  ve Yönetim Kurulu üyeleri, Basın İlan Kurumu Müdürlüğü’ne asaleten atanan Mevlüt Uluçamlıbel’e, yeni makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.{CAPTION}
Yaklaşık 20 yıllık gazetecilik deneyimi olan yeni Basın İlan Kurumu Aydın Şubesi Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel ziyarette; “Ben gazetelerin ayakta kalması taraftarıyım, ama gazetelerin de kendi üzerine düşen yükümlülükleri doğru ve zamanında yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Herşeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemek” diye konuştu.
(KUDRET CAN)

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