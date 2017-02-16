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16 Şubat 2017
Aydın, Nazilli

ALICIK “AGC SORUYOR”A KONUK OLACAK

Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin başlatmış olduğu “AGC Soruyor” etkinliğinin bu ayki konuğu Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık olacak.
Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile başlayan “AGC Soruyor” etkinliğinde Aydın Gazeteciler Cemiyeti bu ay da Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı ağırlayacak.
18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat:10.00’da Aydın Gark Part’ta düzenlenecek olacak kahvaltılı basın toplantısında Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
(KUDRET CAN)

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