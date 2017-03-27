ALBAYRAK: “TUZAĞA DÜŞME HAYIRDA BİRLEŞ”

Vatan Partisi VP Aydın il ve ilçe teşkilatları, 16 Nisan Referandumu için başlattıkları “HAYIR” kampanyası nedeniyle bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklaması sırasında, zaman zaman grubun yanından gelip geçen ve güzel bahar havasını fırsat bilerek pazar gezmesine çıkmış Aydınlı sade vatandaşların ve ailelerin de “Hayır” diye seslenerek destek vermeleri dikkat çekti.

Efeler kent merkezindeki Atatürk Kent Meydanı’nda bir “HAYIR” çadırı kuran VP’liler, çadırı denizci flamaları ve “HAYIR” broşürleri ile donattılar.

Pazar günü saat 14.00’te düzenlenen basın açıklamasına VP Merkez Karar Kurulu Üyesi ve Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, VP Efeler İlçe Başkanı Saniye Duman ile, VP il ve ilçe teşkilatlarının mensupları katıldılar.

Açıklamasında AKP’nin vatansever tabanının da başkanlık dayatmasından rahatsız olduğunu söyleyen VP Merkez Karar Kurulu Üyesi ve Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, açıklamasına şu sözlerle başladı:

“Kamplaşmaya Hayır”

“Ülkemiz 16 Nisan’da önemli bir halk oylamasına gidiyor. Milletimiz, iktidar partisi tarafından Evetçiler ve Hayırcılar olmak üzere ikiye bölünmeye çalışılıyor. Hayır diyenlere terörist yaftası yapıştırılmak isteniyor. Nedeni açıktır! AKP’nin vatansever tabanı başkanlık dayatmasından rahatsızdır. Kendi tabanını Evet demeye ikna edemeyen AKP, toplumu kamplaştırarak oy avcılığı yapmaya çalışmaktadır. Milletimize sesleniyoruz. Hayır diyen de evet diyen de bizim vatandaşımızdır, arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Halkı kamplara ayıranlara Hayır diyoruz”

“Yetkisiz Meclis Denetimsiz Hükümet ve Yalnız Başkana Hayır!”

Halkoyuna sunulan 18 maddelik anayasa paketinin önemli bir kısmının, Türkiye’nin geleceği için tehdit oluşturduğunu savunan Albayrak, Kurtuluş Savaşı’nın Meclis iradesiyle kazanıldığını hatırlatarak, sözlerini sürdürdü:

“Birinci Kurtuluş Savaşı’mızı meclisin iradesiyle başardık. Meclis’i yetkisiz bırakmak milli iradeyi ayaklar altına almak demektir. Anayasa paketine göre milletin seçtiği milletvekilleri bakan olamayacak. Yıllarca bürokratik vesayetten yakınan iktidar şimdi kendi eliyle bir atanmışlar hükümeti kurmak istiyor. Atanmışları seçilmişlere tercih eden bir iktidar bu ülkeyi yönetemez.”

“Partili Cumhurbaşkanlığı İç Cepheyi Böler”

“Cumhurbaşkanlığı makamı milletimizin birliğini temsil eden yegane kurumlardan bir tanesidir. Partili Cumhurbaşkanlığı iç cepheyi böler. Sayın Cumhurbaşkanı’nın meşruiyetini ortadan kaldırır ve taraflı hale getirir. Toplumun yüzde yüzünü kucaklayamaz ve tek başına yalnız bir adam haline gelir. Meclis’in yetkisiz bırakılmasına, atanmışların hükümetine, Cumhurbaşkanı makamının yalnızlaştırılmasına Hayır diyoruz”

“Gençlik Hayır verecek”

AKP’nin gençliği “evet” demeye ikna edemediğini savunan Albayrak; “Gençliği evet vermeye ikna edemeyen AKP, seçilme yaşını 18’e düşürerek gençleri ikna edebileceğini sanıyor. Böylelikle bu yaşlarda milletvekili seçilen birini askerlikten muaf tutacaklarını söylüyorlar. Bu büyük bir gaflettir. Asker ocağı peygamber ocağıdır. Mehmetçik teröre karşı vatan savaşı verirken hiç kimse Türk gençliğini vatan savunmasından muaf edemez.” diye konuştu.

“Millet geçim derdinde, AKP savurganlık peşinde”

Ülkenin ve halkın içinde bulunduğu büyük ekonomik zorluklara değinen Albayrak, AKP’nin referandum için Milyonlarca lirayı sokağa döktüğünü iddia ederek, başkanlık sisteminin ekonomik krizi çözmeyeceğini, aksine ekonomiyi daha da istikrarsız hale getireceğini savundu. Albayrak şunları söyledi:

“Milyonlarca vatandaşımız yoksulluk sınırı altında yaşamını zorluklarla sürdürmektedir. Sanayicisinden, esnafına, çiftçisinden, işçisine milletimiz ekonominin düzelmesini bekliyor. AKP iktidarı ise saltanat sevdasına kapılmış referandum için milyonlarca lirayı sokağa dökmektedir. AKP tek başına ekonomiyi düzeltecek becerilerden yoksundur. Başkanlık sistemi ekonomik krize çözüm üretmez. Aksine ekonomiyi istikrarsız hale getirir. Üreten Türkiye’nin kurulabilmesi için Hayır diyoruz.”

“(Sözde) Kürdistan Bayrağına ve Şeyh Sait pankartına Hayır”

Albayrak, “evet” kampanyası için Diyarbakır’da Şeyh Sait pankartı asılmasına da değindiği açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Bölücülükten medet umanlar Türkiye’yi yönetemez. Barzani ile hemhal olanlara, Diyarbakır’da Şeyh Sait pankartları asanlara Türk Milleti cevabını sandıkta verecektir.”

“ABD ve AB Pusuya Yatmış Evet Çıkmasını Bekliyor! Tuzağa Düşme”

“15 Temmuz’daki ABD-FETÖ darbe girişimi ülkemizi bölmeyi ve işgale ortam hazırlamayı amaçlıyordu. ABD ve AB ülkelerinin hükümetlerine ve basın organlarına bakınız. Türkiye’de ‘Evet’ çıkarsa diktatörlük gelecek vurgusunu şimdiden yapmaya başlamışlardır. Yakın zamanda yaşanan Saddam ve Kaddafi örnekleri ülkemiz için öğretici olmalıdır. Vatanımızı bölmek isteyenler ‘Evet’in çıkması için pusuya yatmışlardır. Uyarıyoruz. Tuzağa düşmeyelim. Hayırda birleşelim.”

“VP çalışıyor. Milletimizin gönlü rahat olsun”

“Vatan Partisi; Buharkent’ten Didim’e, konferans salonlarından üniversite kampüslerine, mahallelerden meydanlara kadar ilimizin her yerinde ‘Hayır’ için çalışıyor. Milletimizin gönlü rahat olsun. Türk milleti 17 Nisan’da aydınlık yarınlara uyanacaktır.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)