“AKP İKTİDARININ SONU GELMİŞTİR”

Vatan Partisi (VP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, VP Aydın il teşkilatı ile biraraya gelerek basın toplantısı düzenledi.

“Atlantik Partileri ve Cumhuriyet devrimimizle sorunu olanlar Türkiye’yi yönetemez.” diyen Gültekin; “Türkiyemizin halk önderlerini ve aydınlarını, yakınmaya ve karamsarlığa son verip Millî Hükümet için işbaşı yapmaya çağırıyoruz.” dedi.Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, Efeler İlçe Başkanı Saniye Duman ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan VP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin; AKP iktidarının sonunun geldiğini iddia ederek; “Türkiye, Atlantik Sisteminin adayları ile Cumhuriyetimizle sorunlu AKP Lideri Tayyip Erdoğan arasında bir seçime mahkûm edilemez. Sistemin içinde bir çözüm yoktur. Türkiye, ABD emperyalizmine ve piyonlarına karşı vatan savaşı veriyor. AKP iktidarı, komşularımızla işbirliğini sağlayacak, üretim ekonomisini kuracak ve toplumumuzu çağdaşlaştıracak programa, birikime ve liderliğe sahip değildir. Millet, 16 Nisan Halk Oylaması sonuçlarının da gösterdiği üzere AKP’den vazgeçme sürecine girmiştir.” diye konuştu.Tartışılması ve cevaplandırılması gereken soruları da paylaşan Gültekin; “Ergenekon-Balyoz tertiplerine teslim olanlar, Türkiye’yi yönetebilir mi? Ermeni soykırımı yalanına karşı mücadeleden kaçanlar, Türkiye’yi yönetebilir mi? FETÖ ile hükümet kuranlar veya bugün FETÖ ile el ele verenler, Türkiye’yi yönetebilir mi? 15 Temmuz gecesi beti benzi atanlar, masanın altına saklananlar, hatta 15 Temmuz’dan ikbal bekleyenler Türkiye’yi yönetebilir mi? PKK’yı hendeklerin içinden kurtarmaya kalkanlar, Türkiye’yi yönetebilir mi? Vatan Savaşımıza PKK ile birlikte “Saray Savaşı” diyenler, Türkiye’yi yönetebilir mi? Batı sistemine bağlılık beyanatları verenler, Türkiye’yi yönetebilir mi? Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla sorunları olanlar, Türk Milletini birleştirebilir mi?” dedi.Gültekin, Vatan Partisi’nin Atatürk devriminin Milliyetçi-Halkçı çözümünü hayata geçireceğinin altını çizerek; “Partimiz vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, komşularla işbirliği ve aydınlanma programıyla Türkiye’yi terörden ve borç batağından kurtaracak tek partidir. Vatan Partisi, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin büyük gücünü seferber ederek, ABD tehdidini geçersiz kılacak, bölücü ve gerici terörü bitirecek, derinleşen ekonomik krizi halkçı ve kamucu programla aşacak sağlam kadroya ve tecrübeye sahiptir.” şeklinde konuştu.Vatan Partisi’nin, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Yerel Yönetim seçimlerine adaylarıyla katılacağını vurgulayan Gültekin; “Türkiye’nin Milliyetçi, Halkçı, Devrimci öncülerine ‘Hükümet etmeye var mısınız?’ diyoruz. Türkiyemizin halk önderlerini ve aydınlarını, yakınmaya ve karamsarlığa son verip Millî Hükümet için işbaşı yapmaya çağırıyoruz.Türk milletinden yetki istiyoruz!” dedi.(KUDRET CAN)