“AKILLI ADAM HİZMET İÇİN İKTİDARLA KAVGA ETMEZ”

Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin geleneksel hale getirdiği “AGC Soruyor” etkinliğinin bu ayki konuğu Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık oldu.

Düzenlenen etkinlikle gazeteciler ile biraraya gelen Alıcık, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Nazilli Belediyesi’nin çalışmaları ile ilgili olarak da bilgiler verdi.

Aydın Gar Restaurant’ta düzenlenen “AGC Soruyor” etkinliğine; AGC Başkanı Semra Şener, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Özden, Didim Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ergun Korkmaz, AGC Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan AGC Başkanı Semra Şener, gazeteciliğin kamu adına yapılan bir meslek olduğunu hatırlatarak, düzenledikleri AGC Soruyor etkinliğinde amaçlarının bürokratlar ve belediye başkanları ile gazetecileri bir araya getirerek, bilgi alışverişlerinde bulunmak olduğunu söyledi.

Şener; “Bundan sonraki programlarımızda da her zaman gazeteciler ile bürokratlarımızı, belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi bir araya getirerek samimi bir ortam yaratarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bu nedenle AGC Soruyor etkinliklerini çok önemsiyorum.” diye konuştu.

Şener’in konuşmasının ardından Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyesi’nin çalışmaları, yaptıkları ve yapacakları icraatlar ile ilgili olarak bilgiler verdi.

“NAZİLLİ’Yİ ÜNİVERSİTE ŞEHRİ YAPTIK”

Alıcık, konuşmasına siyaset adamlarının yaptıkları işleri anlatabilmenin önemine değinerek başladı ve; “Bizlerin sesinin gazete, televizyon ve radyo yoluyla vatandaşa duyurması çok önemli. Bu anlamda siz gazeteciler bizlerin sesi olacaksınız.” dedi ve şöyle devam etti;

“Nazilli Belediyesi Aydın’ın en büyük ilçelerinden bir tanesidir. 2009 seçimlerinde Nazilli’de Belediye Başkanı seçildim. Seçildiğimiz zaman vatandaşımıza ne söz verdiysek hepsini yaptık. Nazilli’yi üniversite şehri yaptık. Üniversite bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Biz Nazilli’yi emekli şehri olmaktan kurtaracağız demiştik. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.

Nazilli Belediyesi’nin iki önemli önceliği vardır. Birincisi üniversite şehri, ikincisi ise organize şehri olmaktır.”

“GELİRİMİZ YÜZDE 38 AZALDI”

lıcık; “Nazilli altın çağını yaşıyor. Nazilli’de bir çok proje gerçekleştirdik. Nazilli’ye, Alzhemier Merkezi, Toplu Konut, Huzurevi, Organize Sanayi, yollar, köprüler, düğün salonları, spor alanları kazandırdık. Bunların yanında çevre belediyelere de yardımda bulunduk. Nazilli’ye 2009-2014 yılları arası altın çağını yaşattık. Büyükşehir Yasası’ndan sonra bütünlük sağlanacak dediler, kargaşa oluştu. Belediye olarak gelirlerimiz yüzde 38 azaldı, ama biz hizmet etmeye devam ediyoruz. Nazilli Garajı ve çevresini kentsel dönüşüm ile yenileyeceğiz. TOKİ ile beraber ortak yapacağız. Dallıca tarafında da bir projemiz var, onu da yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Nazilli Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Alıcık; “Nazilli altın çağını yaşıyor. Nazilli’de bir çok proje gerçekleştirdik. Nazilli’ye, Alzhemier Merkezi, Toplu Konut, Huzurevi, Organize Sanayi, yollar, köprüler, düğün salonları, spor alanları kazandırdık. Bunların yanında çevre belediyelere de yardımda bulunduk. Nazilli’ye 2009-2014 yılları arası altın çağını yaşattık. Büyükşehir Yasası’ndan sonra bütünlük sağlanacak dediler, kargaşa oluştu. Belediye olarak gelirlerimiz yüzde 38 azaldı, ama biz hizmet etmeye devam ediyoruz. Nazilli Garajı ve çevresini kentsel dönüşüm ile yenileyeceğiz. TOKİ ile beraber ortak yapacağız. Dallıca tarafında da bir projemiz var, onu da yakın zamanda gerçekleştireceğiz.

Ben Büyükşehir yasasına ilk çıktığı günden beri karşıydım. Şu gün de karşıyım. İlk dönemde Nazilli Belediyesi’nin hiç kimseye borcu yoktu. 2014’ten sonra gelirimiz yüzde 38 azaldı. Nüfusumuz yüzde 38 arttı. İlçe sınırımız 860 kilometreye çıktı. 40 km ötede insanlar çöplerin alınmasını bekliyor. Nazilli Belediyesi olarak 40 Milyon TL köylere verdik. Köydekiler keşke köy olarak kalsaydık diyorlar. Onlar hayatından memnundu. Haluk Alıcık Nazilli’nin mallarını satıyor diyorlar. Aynısını diğer belediyeler için de söylüyorlar. Aynı borç sizde olsa ne yaparsınız? Ya kredi çekersiniz ya da gayrimenkulünüz varsa satarsınız. Hiçbir belediye başkanını bu konuda suçlamamak gerekir. Belediye hiçbir iş yapmasa sadece açıp kapatsanız 4 milyon TL paraya ihtiyacı var her ay. Ben Büyükşehir yasasının nesini beğeneyim? Sadece su ve İller Bankası’ndan bizden kesilen para 213 milyon TL.” diye konuştu.

“AKILLI ADAM HİZMET İÇİN İKTİDARLA KAVGA ETMEZ”

Hizmet edebilmek için iktidarın kurumları ile barışık olunması gerektiğini ifade eden Alıcık; “Hizmet için iktidarın kurumları ile barışık olacaksınız. Akıllı adam hizmet için iktidarla kavga etmez. Ben hayatım boyunca Belediye Başkanlığı’ndan para kazanayım diye Belediye Başkanlığı yapmadım. Hiç bir zaman Belediye başkanı olayım diye siyasetin içinde olmadım. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Ben Nazilli Belediye Başkanlığı’nı çok severek yapıyorum. Nazilli halkı benden bıkmadıkça ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Benim bürokraside çözemeyeceğim bir şey olmaz. Ben daha sonraki yıllarda belediye başkanı adayı olsam yine MHP’den olurum. Benim siyasi tercihim değişmez.” dedi.

EVET DİYECEK

Referandumda evet oyu kullanacağını söyleyen Alıcık “Bana siz imzacıydınız şu an evet oyu kullanıyorsunuz diyorlar. İmzacıydım çünkü; Nazilli’de bizim arkadaşlarımız var. Bunlar davaya emek vermiş insanlar. Benim aldığım bu karar onlarla aldığımız bir karardı. Seçim olsun dedik. Türkiye’de 1980 ihtilali oldu. Sonra da düşünebiliyor musunuz? 2016 yılında da darbe kalkışması oldu. İç ve dış düşmanlar üzerinden Türkiye’de oyunlar oynanıyor. Bazıları, rejimi değiştirmek istiyorlar diyerek siyaset yapıyorlar. Rejimi değiştirmek o kadar kolay değil. Rejim elden gidiyor dediğinizde, bir şey kazanamazsınız. 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun ülkemizin birlik ve beraberliği için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.