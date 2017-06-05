AGC BASIN ÖDÜLLERİ BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN 5 TEMMUZ

Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin 2016 Basın Ödülleri başvuruları başladı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) geleneksel olarak düzenlediği basın ödülleri yarışmasının başvuruları 05 Temmuz 2017 tarihi itibari ile başladı.

AGC Yönetim Kurulu Başkanı Semra Şener Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu üyeleri 2016’nın en iyilerinin 11 kategoride belirleneceğini açıkladı.

AGC Hizmet Binasında yapılan toplantıda konuşan AGC Başkanı Semra Şener; “Bütün meslektaşlarımıza AGC üyesi olsun olmasın bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum.” dedi.

Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, AGC 2016 Basın Ödülleri 11 kategoride; en iyi haber, en iyi spor haberi, en iyi spor haberi fotoğrafı, yılın en iyi inceleme ve araştırma ve röportaj dalındaki eseri, yılın köşe yazarı ve yazısı, yılın radyo programı, yılın televizyon programı, yılın internet haber sitesi, AGC teşvik ödülü ve AGC Özel ödülü olarak belirlendi.

“2016’NIN EN İYİLERİNİ SEÇECEĞİZ”

“11 kategoride 2016’nın en iyilerini seçeceğiz.” diyen AGC Başkanı Semra Şener; “Ben umuyorum bu yıl geçen yıldan daha da keyifli olacak. Çünkü haber kalitesi, gazetecilik kalitesi, gazetelerin kalitesi, fotoğrafların kullanılması ve kalitesi her geçen yıl Aydın’da çok güzel gelişim gösteriyor. Bundan 5 yıl öncesine döndüğümüzde ne kadar farklıydı, hergün daha da iyiye gidiyoruz. Bugün burada olan tüm gazeteci arkadaşlarımız aynı zamanda birbirleriyle çok iyi arkadaşlar. Bir çok ilde katıldığım toplantılarda, yada meslektaşlarımla paylaşımlarımda buradaki dostluğun, arkadaşlığın çok değerli olduğunu ifade ediyorlar. Hepimiz aslında rakibiz, hemde birbirimizle çok iyi dostuz. O anlam da da güzel bir seviye yakalandı.” şeklinde konuştu.

“SON GÜN 5 TEMMUZ”

AGC 2016 Basın Ödülleri müracaatlarının 5 Haziran 2017 tarihi itibariyle başladığını kaydeden Şener; “AGC’nin ödül töreni sadece üyelerine açık bir ödül töreni değil. Bütün meslektaşlarımıza AGC üyesi olsun olmasın bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Biz yılın en iyilerini seçelim istiyoruz. Bugün itibariyle başlatıyoruz. 5 Temmuz’a kadar süremiz var. Bir ay boyunca hem basılı halde, hem de dijital ortamda hangi kategoride katılmak istediğinizi belirten bir dilekçeyle başvurularınızı yapabilirsiniz.” dedi.