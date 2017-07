AGC 2016 BASIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2016 Basın ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Meslekte 20 yılını dolduran gazetecilere Onur Belgesi takdim edildi.

Mücadele Gazetesi muhabiri Güçlü Çezik de Onur Belgesi ödülüne layık görülen gazeteciler arasındaydı.

AGC Mustafa Çezik teşvik ödülüne ise, Nazilli Manşet Gazetesi muhabiri Mustafa Çelik “Nazilli Basını Herşeye Rağmen Yılmadı” haberi ve fotoğrafı ile layık görüldü.

Çelik, ödülünü Basın İlan Kurumu Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel’in elinden aldı.

Ayrıca Tarım Türk TV’de yayınlanan, Anadolu’da il il kültür, sanat, tarım ve hayvancılığın konu alındığı “Bir Adım Anadolu Programı”nda Efeler ilçesinin tanımına katkılarından dolayı Gökhan Özakel ve köşe yazarımız Hüseyin Çetinkaya da teşekkür belgesi takdim edildi.

KATILIM YOĞUNDU

AGC’nin geleneksel olarak düzenlediği Basın Ödülleri töreni Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleşti.

Törene; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, ADÜ Rektörü Prof.Dr. Cavit Bircan, Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, bazı kurum ve kuruluşların müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan AGC Başkanı Semra Şener, “Demokrasinin vazgeçilmez unsuru basın, Yasama, Yürütme ve Yargıdan sonra gelen 4. büyük kuvvettir. Gücünü halktan ve yasalardan alır. Yönetim birimleri arasında bir köprü görevi görür. Bu denetleme yetkisi sayesinde basın, görevini layıkıyla yapanın dostu, yapmayanın ise korkulu rüyasıdır. Demokrasinin ise, olmazsa olmazıdır. İşte bu yüzdendir ki sansürsüz olmalıdır.” dedi.

ŞENER: “HER EVE VE İŞYERİNE BİR YEREL GAZETE ALIN”

Lozan Barış Antlaşması’nın yıl dönümü olması nedeniyle de, “Bu anlaşma ile Türkiye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü güvence altına alınmıştır. Özgür olmayan ülkelerde özgür basından söz etmek nasıl mümkün değilse, basının özgür olmadığı bir ülkelerde de özgürlükten söz etmek olanaksızdır. ” diyen Şener konuşmasını şöyle sürdürdü; “Türk basını ve Aydın basını, gücünün farkında ve sorumluluklarının bilincindedir. Bunu da, hain darbe girişiminde sadece hizmetinde olduğu milletine değil tüm Dünyaya haykırmıştır. Yaptıkları işle Aydın’ın tarihini geleceğe satır satır yazan tüm meslektaşlarım adına sizlerden son bir şey istiyorum. Onların bu başarılarını ödüllendirmenin en iyi yolu her gün her eve her iş yerine bir yerel gazete girmesidir. AGC olarak geçtiğimiz 24 Temmuz’daki ödül törenimizde başlattığımız bu kampanyaya sizlerden destek istiyorum. Her gün her eve, iş yerine bir yerel gazete kampanyamıza katılın.”

AGC Başkanı Semra Şener son olarak Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e itafen; “Aydın bir cennet, bu cennete hoşgeldiniz Sayın Valim, hep birlikte bu cenneti daha da güzelleştirmek için çalışacağız.” diyerek konuşmasını tamamladı.

BİRCAN: “YAZILARI ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM”

Şener’in konuşmasının ardından kürsüye gelen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın’daki kimi yazıları okuduğunu ve çok değerli bulduğunu belirterek; “Biz üniversite olarak işin Akademik boyutu anlamında destek vermek istiyoruz. Biz ADÜ olarak bunu yapmaya talibiz. Bunun için çabamız sonuna kadar devam edecektir.” dedi.

KÖŞGER: “AYDIN’DA GÜZEL BİR MEDYA GRUBU VAR”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de yaptığı konuşmasında Aydın’da güzel bir medya grubunun olduğuna dikkat çekerek; “Bu memnuniyet verici. Yerel basın olarak öncelikle şehrimizin menfaatlerini ön planda tutmalıyız. Şehrimizin iyi tanıtılmasını sağlamamız lazım. Şehrimizin iyi haberlerini, eksiklerini gidermek yolunda yayınlar yapabilmemiz lazım. Basınımıza bu konuda çok büyük bir misyon düşüyor. Yanlış giden bir şeyler varsa basının bunu tek taraflı olmadan tenkit etmesinden, yazmasından memnuniyet duyarız. Medyanın misyonu çok önemli. Aydın medyasının bu misyonu layıkıyla ifa ettiğine ve edeceğine inanıyorum.” dedi.

“BASININ MİLLİ DURUŞU OLMASI LAZIM”

“İktidar bütün yönetim biçimlerinde vardır, muhalefet ise sadece demokrasilerde vardır.” diyen Vali Köşger konuşmasında şunları kaydetti;

“Demokraside muhalefet, şeffaf bir şekilde eleştiri, yanlış giden bir şeyler varsa yapıcı eleştiride bulunma var. Yapılan yanlışı düzeltme noktasında özgür basının önemli bir misyonu var. Bu çok önemli. Ülkemizin demokratik bir ülke olmasının en önemli göstergesi de budur. Basının milli duruşu olması lazım. Hepimizin müşterek hedefleri var. En başta ülkemizin bekası. Ulusal çıkarlarımız. Bu ülkeyi daha yaşanılır hale getirebilmek için kırmızı çizgilerimiz var. O çizgilere herkesin riayet etmesi lazım. Basın da bu ülkenin mensubu olduğu için bu çizgilere dikkat etmeli. Ülkenin beka sorununu en öncelikli kırmızı çizgimiz olarak belirlememiz lazım. Bu ülkeye zarar verecek hiçbir şeyi yapmamamız lazım. Basın da keza o konuda kırmızı çizgiyi muhafaza etmeli. En gelişmiş demokrasiler de dahi basın o ülkenin milli menfaatlerinin, ulusal çıkarlarının zarar göreceği yayın yapmıyor.”

KATKI VERENLERE TEŞEKKÜR BELGESİ

Ödül töreni, AGC 2016 Basın Ödülleri törenine katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verilmesinin ardından, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle, ADÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arş. Gör. Ali Emre Dingil’in hazırlamış olduğu ve Yüksek Lisans öğrencisi Aynur Çam’la birlikte ilk kez ADÜ Uluslararası Darbe Sempozyumunda sunumu yapılan “15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası yerel basın gündemi: Aydın İli örneği” konulu çalışma katılımcılar ile paylaşıldı.

2016 YILININ EN İYİLERİ

AGC 2016 Ödül töreni 11 dalda verilen basın ödülleri ile devam etti.

AGC 2016 Merhum Mehmet Panayırcı özel ödülünü ve Merhum Şevket Altınayar Yılın Fotoğrafı ödülünü Nazilli Muhbir Gazetesi’nden “Bir Elinde Bin Marifet” haberi ve fotoğrafı ile Eray Gökçe, Merhum Fettah Mersin Yılın Spor Haberi ödülünü “Bakkaldan Çıkan Şampiyon” haberi ile Yeni Asır Gazetesi’nden Mehmet Kavas, Merhum Mehmet Ali Akkar Yılın Radyo Programı Ödülünü “Yaşamın Renkleri” programı ile Kuşadası 105 FM’den Belma Özgün, Merhum Bir Ayesbeyoğlu Yılın TV Programı Ödülünü, AYTV Televizyonu’ndan Program yapımcısı, sunucusu Tuncay Erdemir, Yönetmen Cenk Bulut ve Editör Gizem Adnan, Merhum Orhan İlhan Yılın İncele Araştırma Röportajı özel ödülünü Gazete Flaş’dan “Aydın Basın Tarihi ve Gazetecilik” araştırma röportajı ile Mehmet Atilla Kocadağıstanlı, Merhum Hilmi Tükel Yılın Köşe Yazısı Özel Ödülünü Ses Gazetesi’nden “Düşmez Kalkmaz Bir Allah” yazısı ile Şenol Babacan, Merhum Yalçın Ata Yılın Spor Röportajı dalında, “Futbol Sahasının Melekleri” röportajı ile Hedef Gazetesi’nden Türker Kocakahya, Merhum Hasan Ağababaoğlu Yılın İnternet Sitesi Ödülünü, Kuşadası Haber KUŞA İnternet Sitesi’nden Şerif Akarçeşme, Merhum Ali Taşkın Teşvik Ödülünü Ses Gazetesi’nden Özgür Dedeoluk, Merhum Mustafa Çezik Teşvik Özel Ödülünü Nazilli Manşet Gazetesi’nden Mustafa Çelik, Merhum Osman Becerik Özel Ödülünü “Bu Şehrin İnsanları Romanı” ile Ali Sarayköylü kazandılar.

Ödül töreninde ayrıca, ADÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş’e Aydın basın tarihi konusunda yaptığı bilimsel çalışmaları için Onur Belgesi verilirken, yine Aydın Basın tarihi üzerine hazırladığı Yüksek Lisans Tezi için Mertcan Çelik’e de Onur Belgesi takdim edildi.

Ödül törenin ardından katılımcılar, 15 Temmuz Aydın Basını Fotoğraf ve İHA 15 Temmuz Fotoğraf Sergisini ziyaret ettiler. AGC 2016 Basın ödülleri töreni İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’nin basın mensupları için düzenlediği yemek töreni ile son buldu.