ADÃœ Veteriner FakÃ¼ltesi Hastanesi yÄ±lda 4 bin hastaya bakÄ±yor

Adnan Menderes Ãœniversitesi (ADÃœ) Veteriner FakÃ¼ltesi Hayvan Hastanesi toplam 4 anabilim dalÄ±nda yÄ±l boyunca yaklaÅŸÄ±k 4 bin hayvanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

Cerrahi, Suni Tohumlama, Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ±, DoÄŸum ve Jinekoloji Anabilim DallarÄ±nda hizmet veren hayvan hastanesi, bÃ¶lge hastanesi olmasÄ±ndan dolayÄ± AydÄ±n Ä°li ile birlikte tÃ¼m bÃ¶lgeye hizmet veriyor. Hayvan hastalÄ±klarÄ±nÄ±n teÅŸhis ve tedavisinde yÃ¼ksek kalitede hizmet veren Hayvan Hastanesi, bununla beraber Ã§ok sayÄ±da lisans ve yÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrencisinin de eÄŸitim almasÄ±na olanak saÄŸlÄ±yor.

Hayvan hastanesinde pet hayvanlarÄ± iÃ§in aÅŸÄ± programlarÄ±n olduÄŸunu vurgulayan Veteriner FakÃ¼ltesi Dekan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Hayrettin Ã‡etin, alanÄ±nda uzman hastane personelinin Ã¶zverili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla hastanede tedavi edilen hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n her geÃ§en yÄ±l yÃ¼kseldiÄŸini ifade etti. Prof. Dr. Ã‡etin, hastane bÃ¼nyesine hayvan taÅŸÄ±ma rÃ¶morkÃ¶rÃ¼nÃ¼n de dahil olmasÄ±yla hasta hayvanlarÄ±n, bulunduÄŸu bÃ¶lgeden alÄ±nÄ±p tedavilerinin yapÄ±labildiÄŸini ve sayÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesinde bu ekipmanlarÄ±n etkili olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi. (Ä°HA)