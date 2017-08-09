Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
09 AÄŸustos 2017
AydÄ±n, Ege, SaÄŸlÄ±k, YaÅŸam

ADÃœ Veteriner FakÃ¼ltesi Hastanesi yÄ±lda 4 bin hastaya bakÄ±yor

Adnan Menderes Ãœniversitesi (ADÃœ) Veteriner FakÃ¼ltesi Hayvan Hastanesi toplam 4 anabilim dalÄ±nda yÄ±l boyunca yaklaÅŸÄ±k 4 bin hayvanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.
Cerrahi, Suni Tohumlama, Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ±, DoÄŸum ve Jinekoloji Anabilim DallarÄ±nda hizmet veren hayvan hastanesi, bÃ¶lge hastanesi olmasÄ±ndan dolayÄ± AydÄ±n Ä°li ile birlikte tÃ¼m bÃ¶lgeye hizmet veriyor. Hayvan hastalÄ±klarÄ±nÄ±n teÅŸhis ve tedavisinde yÃ¼ksek kalitede hizmet veren Hayvan Hastanesi, bununla beraber Ã§ok sayÄ±da lisans ve yÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrencisinin de eÄŸitim almasÄ±na olanak saÄŸlÄ±yor.
Hayvan hastanesinde pet hayvanlarÄ± iÃ§in aÅŸÄ± programlarÄ±n olduÄŸunu vurgulayan Veteriner FakÃ¼ltesi Dekan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Hayrettin Ã‡etin, alanÄ±nda uzman hastane personelinin Ã¶zverili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla hastanede tedavi edilen hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n her geÃ§en yÄ±l yÃ¼kseldiÄŸini ifade etti. Prof. Dr. Ã‡etin, hastane bÃ¼nyesine hayvan taÅŸÄ±ma rÃ¶morkÃ¶rÃ¼nÃ¼n de dahil olmasÄ±yla hasta hayvanlarÄ±n, bulunduÄŸu bÃ¶lgeden alÄ±nÄ±p tedavilerinin yapÄ±labildiÄŸini ve sayÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesinde bu ekipmanlarÄ±n etkili olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  ASKERÄ° PERSONEL HAKÄ°M KARÅžISINDAYDI
Share

BENZER HABERLER

SÃ¶ke OvasÄ± suya kavuÅŸtu

SÃ¶ke OvasÄ± suya kavuÅŸtu

YILANBALIÄžI Ä°KÄ° ÃœNLÃœ GURMENÄ°N LEZZET TESTÄ°NDEN GEÃ‡TÄ°

YILANBALIÄžI Ä°KÄ° ÃœNLÃœ GURMENÄ°N LEZZET TESTÄ°NDEN GEÃ‡TÄ°

Tarihe meydan okuyan kilise, definecilerden Ã§ektiÄŸini kimseden Ã§ekmedi

Tarihe meydan okuyan kilise, definecilerden Ã§ektiÄŸini kimseden Ã§ekmedi

CEM BELEVÄ° HAYRANLARIYLA NOVADA’DA BULUÅžUYOR

CEM BELEVÄ° HAYRANLARIYLA NOVADA’DA BULUÅžUYOR

SÃ¶ke AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezinde tatbikat

SÃ¶ke AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezinde tatbikat

SÃ¶keâ€™de Ã§ay Ã¼stÃ¼ yÄ±kÄ±mÄ± hÄ±zla devam ediyor

SÃ¶keâ€™de Ã§ay Ã¼stÃ¼ yÄ±kÄ±mÄ± hÄ±zla devam ediyor

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

AÃ§Ä±k
Ã‡arÅŸamba 08/09 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 22Â°C.
AÃ§Ä±k
Ã‡arÅŸamba 08/09 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 22Â°C. RÃ¼zgÃ¢r GGD ve deÄŸiÅŸken.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5414

  • Euro

    4,1638

  • BIST

    108.715

  • AltÄ±n

    145,4308

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

Sahibinden SatÄ±lÄ±k Mercedes Sprinter

-->

CLOSE