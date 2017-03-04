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04 Mart 2017
Asayiş, Aydın, Güncel

ADÜ Personelinden 10’u Tutuklandı

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bugün adliyeye sek edilen 10 ADÜ personelinden 8’i tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ADÜ meslekten ihraç edilen veya açığa alınan öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve memur ünvanında kişilerin de aralarında bulunduğu 15 kişi önceki gün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen 2 kişinin ardından bu günde emniyetteki sorguları tamamlanan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamam 8 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla diğer 1 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Dün tutuklanan 1’i araştırma görevlisi iki kişiyle birlikte son operasyonda gözaltına alınan 15 kişi arasından tutuklananların sayısı 10’a yükseldi. (İHA)

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