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24 Şubat 2017
Asayiş, Aydın, Güncel

Adliyeye Sevk Edilen 7 FETÖ Zanlısından 5’i Tutuklandı

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ByLock kullanıcı oldukları belirlenen 5’i tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına bulunan 7 şüpheli Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 1’i savcılık sorgusunun ardından, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 5 kişinin terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan ByLock’u kullandıkları tespit edildi. Serbest bırakılan 2 kişinin ise adlarına kayıtlı GSM hatlarında ByLock programının kurulu olduğu ancak telefonların başkaları tarafından kullanıldığı anlaşıldı. (İHA)

 

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