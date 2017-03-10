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10 Mart 2017
AsayiÅŸ, AydÄ±n, GÃ¼ncel

Adliyeye sevk edilen 5 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi tutuklandÄ±

AydÄ±n merkezli olarak 16 ilde ByLock kullanÄ±cÄ± Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda adliye sevk edilen 5 kiÅŸi daha tutuklandÄ±.
AydÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDy silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda AydÄ±n merkezli 16 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda 23 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
AydÄ±n Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KOM Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde sorgularÄ± tamamlanan 5 Ã¶ÄŸrenci daha sabah saatlerinde AydÄ±n Adliyesiâ€™ne sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkemeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerin tamamÄ± tutuklandÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLockâ€™u kullandÄ±klarÄ± belirlenen Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda tutuklu sayÄ±sÄ± 18â€™e yÃ¼kseldi. (Ä°HA)

 

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