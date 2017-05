ADD’DEN PROTESTO VE İMZA KAMPANYASI

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi, Atatürk’e karşı yapılan saldırıları protesto ederek, şube binasında imza kampanyası başlattı.

ADD Aydın Şubesi 19 Mayıs 1919’un 98. Yıldönümünde dernek binasında gerçekleştirdiği toplantı ile protesto ve kınama bildirisi yayımlayarak, son zamanlarda Atatürk’e ailesine karşı yürütülen iftira hakaret kampanyasını lanetledi.

Şube yönetimi adına ADD Aydın Şube Başkanı Günver Güneş tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Türk Milletinin değil, tüm mazlum milletlerin de kahramanı olduğu, Atatürk’ü küçültmeye, aşağılamaya, tarihten silmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği, derin tarih diyerek sığ tarih anlatanların da bunu çok iyi bilmeleri gerektiği belirtildi.

Güneş, Atatürk’e ve ailesine karşı saldırılarla ilgili bir bildiri hazırladıklarını, bu bildiriye imza koyarak Atatürk’e ve ailesine karşı yapılan kara propagandayı geniş halk kitlelerine ulaşarak kırmak istediklerini, Atatürk’e saldırının bilinçli ve sistematik olduğunu, Cumhuriyet’e ve Atatürk’e sahip çıkarak bu kirli oyunu bozacaklarını ifade etti.

ADD Aydın Şubesi Yönetim Kurulu’nun hazırlamış olduğu bildiride şu ifadelere yer verildi:

“21’inci yüzyılda Türkiye Emperyalist devletlerin tek ve ortak hedefi haline dönüşmüştür. Bu nedenle geçmiş dönemlerde gösterdikleri çabadan çok daha yoğun ve çok daha sinsi bir saldırı ile Cumhuriyet devrimlerini aşındırma, Atatürk’ü ortadan kaldırmanın planlarını yapmaktadırlar. Ortadoğu’da tek laik ve ulus devlet olan Türkiye’nin Atatürk ile olan bağları koparılabilirse Bir şekilde Ortadoğu’nun kontrolü de denetimleri altına alınmış olacaktır. Atatürk’e, Türk Devrimine ait kurumlara saldırıların asıl amacı budur. Bunun için ulusal bayramların kutlanması engellenmekte, 10 Kasımlarda devlet yöneticilerinin Atatürk’ün huzuruna çıkması türlü mazeretler, bahanelerle gözden kaçırılmakta, Atatürk imajı okullarda, toplumsal yaşamda değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Ulus Devlet’e karşı küresel güçler tarafından açılan ve karşı devrimci işbirlikçiler tarafından hayata geçirilen mücadelede amaç Ulus Devlet’i, Atatürk’ü yok edip çok kimlikli, çok dinli, çok ırklı, Ilımlı İslam modeli ile kökten dinciliği dönüştürme projesi uygulamaya konulmuştur.”