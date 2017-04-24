ADD 30 KİŞİYİ KİTAP FUARINA GÖTÜRDÜ

Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi 22. Tüyap İzmir Kitap Fuarına gezi düzenledi.

Her yıl geleneksel hale getirdikleri geziye ADD Şubesi üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Geziyle ilgili değerlendirmede bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şube Başkanı Günver Güneş, Dünya ve Türkiye çapında yüzlerce yazar ve şairin İzmir’e kadar gelmiş olmasına rağmen Aydın’dan ADD dışında başka bir kurumun ilgi göstermediğini belirtti.

Aydın Belediyesi ve ADD Aydın Şubesi’nin katkılarıyla 30 kişiyi Tüyap İzmir Kitap Fuarı’na götürdüklerini ifade eden Güneş, bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı ve; “ADD’nin Aydın’da gerçekleştirdiği kültürel etkinliklerle önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, mütevazi bütçe olanaklarıyla hayata geçirilen kitap fuarı gezilerinin yerel yönetim, kültür kurumları ve eğitim kurumları tarafından da desteklenmesi ve çoğaltılmasının halkımızın bilgi düzeyinin yükseltilmesi, kültürel zenginliğinin arttırılması için zorunluluğuna dikkat çekmiştir.” dedi.

Güneş, bu tür etkinlikler düzenleyerek önemli yazar ve şairleri Aydın’da ağırlamak istediklerini belirterek; “Türkiye’nin önemli yazar ve şairlerini Aydın’a da getirmenin arayışı içinde olmak gerek. Üniversitesi olan ve Büyükşehir statüsü kazanmış olan ilimizin bu kültürel gereksiniminin karşılanması için her kurum ve kuruluşun üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini, Aydın’da da bir kitap fuarının açılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini düşünüyorum.” dedi.