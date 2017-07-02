“ADALET YÜRÜYÜŞÜ”NE AYDIN’DAN DESTEK

İNCİ; “ADALET YÜRÜYÜŞÜMÜZ, ADALET GELİNCEYE KADAR DEVAM EDECEKTİR” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu “Adalet Yürüyüşü”ne CHP Aydın İl Örgütü düzenlediği yürüyüş ile destek verdi. Zafer Meydanı’nda toplanan grup, “Hak, hukuk, adalet, adalet istiyoruz, direne direne kazanacağız” sloganları atarak Atatürk Kent Meydanı’na kadar yürüdüler. CHP İl ve İlçe Teşkilatları tarafından düzenlenen yürüyüşe; CHP’lilerin yanı sıra KESK Aydın Şubesi ve Eğitim-İş Aydın Şubesi üyeleri de katıldılar. Zafer Meydanı’nda başlayan yürüyüş, Doğu Gazi Bulvarı güzergahı üzerinden Atatürk Kent Meydanı’nda son buldu. Ellerinde sadece Türk bayrakları taşıyarak “adalet istiyoruz” diye yürüyen gruba vatandaşlarda alkışlarla destek verdi.

Yürüyüş sonunda, KESK Aydın Şubeler Platformu adına konuşan Musa Ekici; “Türkiye’nin geleceği, demokrasi, özgürlük ve adalet açısından karanlık bir noktaya doğru gittiği gelişmeleri yaşamaktayız. AKP ve saray halkın seçtiği milletvekilleri, belediye başkanları ve eş genel başkanlarını gece yarısı operasyonları ya da talimatlı yargı kararlarıyla tutuklamaktadır. En son CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu, tırlar dolusu silah sevkiyatı haberini devlet sırrını açıklama olarak ele alan mahkeme, hukuksuz ve tamamen sarayın talimatıyla halkın adalet duygusunu da yaralayarak cezalandırmıştır. Hukukun bittiği, bağımsız yargının sadece adının kaldığı bu duruma karşı, Ankara’dan İstanbul’a başlatılan “Adalet Yürüyüşü” toplumsal adalet arayışına zemin sunacak önemli bir tutumdur.” şeklinde konuştu.

“GÜN, MÜCADELE GÜNÜDÜR”

Ekici; Ankara’dan İstanbul’a başlatılan yürüyüşün, demokratik bir ülke inşasına katkı koyacağı inancında olduklarını belirterek; “Bu çerçevede ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ortak geleceği, diktatörlük inşasına karşı bir arada, omuz omuza mücadeleden geçmektedir. Gün, faşizme karşı birleşim mücadele günüdür.” dedi.

“ADALETİ HERKES İÇİN İSTİYORUZ”

CHP Aydın İl Başkanı İnci de, adaletsizliğin hayatın her alanında var olduğunu belirterek; “Genel Başkanımız 15 Haziran’da herkes için adalet talebi ile yola çıktı, halen yürüyüşüne devam ediyor. 9 Temmuz’da Maltepe’de Adalet yürüyüşü sona erecektir. Biz adalet isteğimizi herkes için istiyoruz ve sadece bizi bu alanlarda tutan haklı olmamız. Haklıyız, sonuna kadar herkes için adalet talebimizi dile getireceğiz.” dedi.

“MAZLUM VE MAĞDURLAR İÇİN İSTİYORUZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek başına yürüyeceğini açıkladığını, kimseyi çağırmadığını, fakat kendisine olan desteğin günden güne çığ gibi büyüdüğüne dikkat çeken İnci; “İstanbul’a girişte eminim ki bu destek daha da çoğalarak devam edecek. Çünkü biz adaleti yanan ormanlar için, kesilen ağaçlar için, yuvasız kalan kuşlar için, tarlada çürüyen ürünler için, havamızı, toprağımızı ve suyumuzu kirleten jeotermaller için, hiçbir terör örgütüne bulaşmamışken, kanıtsız ve tanıksız, yargısız işinden gücünden olan mazlum ve mağdurlar için istiyoruz. Ve bu adalet isteğimizi sonuna kadar savunacağız.” şeklinde konuştu.

“TARİH, DİLENENLERİ DEĞİL, DİRENENLERİ YAZAR”

“Biz bu adalet yürüyüşünü mecburiyetten bazı dinci kesimlerin yurtlarında tacize, tecavüze maruz kalan gariban köylü çocukları için istiyoruz.” diyen İnci konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Biz bu adaleti Meclis’te, seçimlerde temsilde adalet için istiyoruz. Biz bu adaleti 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirip okullarından, yurtlarından olan askeri öğrencilerimiz için istiyoruz. Biz bu adaleti FETÖ’cülerle orduya kumpas kurup bu devletin Atatürkçü, Cumhuriyetçi subaylarını saf dışı bırakanlar için istiyoruz. Biz bu adaleti çiftçimiz için, köylümüz için, mazlumlar için, ezilenler için istiyoruz. Sonuna kadar bu ülkede adalet yürüyüşümüz adalet gelinceye kadar devam edecektir. Bu ülkede adaletsiz olduğuna inananların, artık yeter diyenlerin bizlere, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na soluk olmasını, nefes olmasını, yürüyüşte destek olmasını bekliyoruz. Çünkü tarihler bu tür eylemlerle yazılır. Biz de tarih yazıyoruz, tarih dilenenleri değil, direnenleri yazar. Biz de sonuna kadar direneceğiz.”