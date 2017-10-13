“ABD, TÜRK MİLLETİNİ HEDEF ALIYOR”

VATAN PARTİSİ İL BAŞKANI ALBAYRAK’TAN VİZE KRİZİ AÇIKLAMASI

Vatan Partisi (VP) Aydın İl Başkanı ve Merkez Karar Kurulu Üyesi Emre Albayrak, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’deki vize başvurularını askıya almasıyla başlayan vize krizi ile ilgili olarak Mücadele’ye özel bir açıklamada bulundu.

Yaklaşık üç yıldır Türkiye ve Amerika arasındaki çatışmanın yoğunlaştığını ifade eden VP İl Başkanı Albayrak, bu çatışmanın artarak devam etmekte olduğunu savundu.

Albayrak; “Bu çatışma her alandadır. Siyasi, ekonomik ve askeri alanda Türkiye kuşatılmaya çalışılmaktadır. Öncelikle belirtmeliyiz ki bu durumu AKP Hükümeti ve ABD arasında bir çatışma olarak değerlendiremeyiz. ABD’nin Türkiye’ye yönelik hamleleri tüm milleti hedef almaktadır. Vatan Partisi; ABD’nin karşısında, milletinin yanındadır.” diye konuştu.

ABD’nin vize yaptırımlarını da bu kapsamda değerlendirdiklerini belirten Albayrak, açıklamasında şunları söyledi:

“FETÖ ile bağlantılı bir konsolosluk çalışanının tutuklanması ve ardından TSK’nın İdlib harekatı sonucunda ABD’nin böyle bir karar aldığını hatırlatmamız gerekiyor. Bu kararın akabinde Türk Devleti’nin de ABD vatandaşlarına yönelik vize başvurularını askıya alması doğru bir tutumdur. ABD’nin Türkiye’yi köşeye sıkıştırma tehditlerine boyun eğmemeliyiz. Karşınızda sizi tehdit eden, sizi bölmeye çalışan bir kuvvet varsa onunla uzlaşmaya çalışmak ancak devletimize vakit kaybettirir ve zaafa düşürür.

Hatırlayalım, geçtiğimiz sene Türkiye’de onlarca bomba patlatıldı. Yüzlerce yurttaşımızı kaybettik. 15 Temmuz’da FETÖ aracılığıyla darbe yapmaya kalktılar. Irak ve Suriye’de sözde bir ‘Kürt devleti’ kurmaya çalışarak Türkiye’yi çevrelemeye çalışıyorlar. Türkiye de buna karşılık Fırat Kalkanı harekatını yaptı ve bu koridorun birleşmesini engelledi. Şimdi Türkiye, Rusya ve İran üçlü birliktelik olarak Irak’ta ve Suriye’de ABD planını bozmaktadır. İdlib harekatını da bu gözle değerlendirmek gerekir.”

“KİMSE VİZE TEHDİTLERİYLE TÜRKİYE’Yİ HİZAYA GETİRMEYE ÇALIŞMAMALI”

Emre Albayrak, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Sözün özü, Türk-Amerikan savaşı artık her alana yayılmıştır. Türkiye’yi ve bölge devletlerini bölmeye çalışmalarına karşı her zamankinden daha uyanık olmamız gerekiyor. ABD’yi bölgeden uzak tutup bölge devletleriyle işbirliğini yaygınlaştırırsak Türkiye’yi bağımsız ve refah içinde yaşayan bir ülke haline getirebiliriz. Kimse vize tehditleriyle Türkiye’yi ‘’hizaya’’ getirmeye çalışmamalıdır.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)(ÖZEL HABER)