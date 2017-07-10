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11 Temmuz 2017
Aydın, Güncel, Siyaset

“9 TEMMUZ TÜRKİYE TARİHİNDE MİLAT OLACAK”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran’da Ankara’da başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nün ardından, Maltepe’de gerçekleşen mitinge, CHP Aydın İl ve İlçe örgütlerinden 30 araçlık konvoyla yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek başına çıktığı  “Adalet Yürüyüşü”nde kendisine, partili, partisiz milyonlarca vatandaş destek verdi.
Kadın Kolları örgütü olarak mitinge katılan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, gazetemize özel bir açıklama yaparak Maltepe’de milyonların katıldığı mitingi ve bundan sonraki süreci değerlendirdi.
Özdemir; “9 Temmuz Türkiye tarihinde bir milat olacak.” dedi.
“ANLATILMAZ, YAŞANILIR”
Türkiye’nin dört bir yanından hak, hukuk, adalet için gelen partili, partisiz bütün vatandaşların İstanbul’a akın ettiğini belirten Özdemir; “Adalet arayışı içinde Genel Başkanımıza destek vermek için, onun o kutsal yürüyüşünü desteklemek için, benimsedikleri için, mitinge hiçbir beklentisi olmadan, hiçbir katkı verilmeden, özel taşımacılık yapılmadan, kumanyasız veya bir ücret ödenmeden  bütün vatandaşlar İstanbul’a akın etti. Miting o kadar güzel , o kadar coşkulu, o kadar kalabalıktı ki, o anda insanın duygulanmaması mümkün değil. Genel Başkanımızı bütün vatandaşlar yürekten kucakladı, çok duygusal, çok güzel bir atmosferdi. İstanbul’un bütün caddeleri, meydanları, kafeleri her yer insan seliydi. O kadar kalabalıktı ki, biz oturacak yer bulamadık. Miting, bu coşku atmosferi içinde geçti. Anlatılmaz sadece yaşanılır diyorum. Bu süreçte 25 günlük yürüyüş sürecince Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Fatma Köse bizzat genel başkanımızın yanında her gün kadın örgütüyle beraber yürüdü. Onun da çok büyük emeği var.” şeklinde konuştu.
“MALTEPE’DE TARİHE TANIKLIK ETTİK”
Bunca yıllık siyasetçi olarak bu kadar kalabalık, coşkulu, heyecanlı ve samimi bir mitinge tanık olmadığının altını çizen Özdemir; “Orada, gerçekten tarihe tanıklık ettik. İnanılmaz bir sevgi seli vardı.  İnsanlar bir şeylerin değişmesini istiyor. Orada atılan slogan belliydi, sadece hak hukuk adalet.  Onun dışında hiçbir slogan atılmadı. Sadece Türk bayrakları , Atatürk posteri, ortak değerlerimiz vardı. Partili, partisiz her vatandaş İstanbul’daydı. Orada o atmosferde olmaktan ben şahsım adına çok mutlu, huzurlu oldum. İnanıyorum ki, 9 Temmuz Türkiye tarihinde bir milat olacak. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış, gazeteciler, öğretim görevlileri, vatandaşlara ümit oldu.” dedi.
“BARIŞIN, HUZURUN, ADALETİN GELECEĞİNE İNANIYORUZ”
Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşünün, hukuksuzluğa uğramış tüm insanlara ışık olacağını vurgulayan Özdemir; “Bu bağlamda çok şeyin değişeceğine ben inanıyorum, toplumda inanıyor. Çünkü o inançla geldi herkes. Bu bir kıvılcım ve bunun arkası gelecektir diyoruz biz. Biz genel başkanımızın alacağı her kararda sonuna kadar yanındayız. Bazı şeylerin değişeceğine inanıyoruz, Türkiye’ye barışın, huzurun, adaletin geleceğine inanıyoruz. Bu hükümetin uyguladığı kanunsuzluklar, adaletsizliklerin son bulacağına da yürekten inanıyoruz. Çünkü adalet sadece bir kişi için değil, herkes için gerekli. Bir gün o adalet onlar için de gerekli olacak. Biz onlar içinde, AKP’ye gönül veren insanlar içinde adaleti savunuyoruz. Hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun hangi dine mensup olursa olsun, bu ülkede yaşayan her insanın hukuka, adalete, eşit haklara sahip olduğuna inanıyoruz. En kısa zamanda yapılacak bir seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar olacağına gönülden inanıyoruz.” diye konuştu.
“HALK CEVABI MİTİNGDE VERMİŞTİR”
Özdemir açıklamasında ayrıca, bazı siyasi partilerin Adalet Yürüyüşü ile ilgili açıklamalarına ise; “Partilerin adalet yürüyüşüyle ilgili konuşmalarının bence bir önemi yok. Halk bunun cevabı en güzel şekilde mitingde vermiştir.  Biz yürürken hiçbir parti bayrağımızı açmadık.  Biz bu olayı parti olarak değerlendirmiyoruz, vatandaş olarak değerlendiriyoruz. Bizim için HDP’li olabilir, AKP’ye oy verebilir, Vatan Partisi’ne oy verebilir ama adalete ve hukuka inanıyorsa ve bundan rahatsızsa gelir bizimle beraber yürür. Onun için biz şu parti, bu parti diye bir ayrımcılık yapmıyoruz. Bizimle beraber yürüyen AKP’ye oy vermiş vatandaşlar da vardı.” dedi.
Özdemir son olarak, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm İl Başkanları ile yapacakları toplantının ardından belirlenecek yol haritasına göre, bundan sonraki süreçte, örgütler olarak alınacak kararları uygulayacaklarını ifade etti.
(KUDRET CAN)

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