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14 Şubat 2017
Aydın, Efeler, Ekonomi

5’inci Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açılıyor

Aydın’da 16-19 Şubat tarihleri arasında 5.’si düzenlenecek olan Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını 16 Şubat Perşembe günü saat 12.00’de açacak.

Fuar 19 Şubat Pazar gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçileri ile buluşacak.
Aydın yeni otogar karşısında bulunan Tariş pamuk depolarında gerçekleşecek olan fuara bu yıl 230 yerli ve ulusal firma stant açacak.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı yaptığı açıklamada; “Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı ile katılımcıların ürünlerini tanıtmasını, Aydınlıları da tarım alanındaki teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz. İlimiz ekonomik ve ticari potansiyelinin arttırılması açısından önemli bir yeri olan 5.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarımıza herkesi bekliyoruz” dedi.
Aydın Ticaret Borsası, Efeler Ziraat Odası ve Kobi Fuarcılık Ltd.Şti. işbirliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TOBB, KOSGEB, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sanayi Odası, Efeler Ziraat Odası, Aydın Makine Mühendisleri Odası, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, TÜMSİAD ve Ziraat Mühendisleri Odasının destekleriyle, 09-12 Aralık 2015 tarihlerinde Aydın Merkez Fatih Kapalı Pazar yerinde 4 .’sü gerçekleşen Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarı 270 katılımcı firma ile 143 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştı. (İHA)

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