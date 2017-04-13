40 EKÄ°PLE YOLLARDA

ALBAYRAK: “ MÄ°LLETÄ°MÄ°Z, MECLÄ°S’Ä°NE VE ÃœLKESÄ°NE SAHÄ°P Ã‡IKACAKTIR.Â HAYIR’IN KAZANMASI, EVET DÄ°YEN YURTTAÅžLARIMIZIN DA YARARINADIR”

“16 NÄ°SAN’DA SANDIKLARA SAHÄ°P Ã‡IKMAMIZ KRÄ°TÄ°K Ã–NEME SAHÄ°P. HER YURTTAÅžIMIZ PARTÄ° BÄ°NALARIMIZDAN VE MASALARIMIZDAN MÃœÅžAHÄ°T KARTI EDÄ°NEBÄ°LÄ°RLER”

16 Nisan referandumunda oylanacak olan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi daha Meclis gÃ¼ndemine gelmeden Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan Vatan Partisi AydÄ±n Ä°l TeÅŸkilatÄ±, referanduma sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±z kesmeden sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Vatan Partisi AydÄ±n il ve ilÃ§e teÅŸkilatlarÄ±, bir yandan ilÃ§elerde kapÄ± kapÄ± dolaÅŸÄ±yor, bir yandan da tanÄ±tÄ±m masalarÄ± aÃ§Ä±yor.

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Ãœyesi ve AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Emre Albayrak, partisinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

â€˜â€˜Partimiz baÅŸkanlÄ±k sistemi ile ilgili tartÄ±ÅŸmalar baÅŸlar baÅŸlamaz tÃ¼m teÅŸkilatlarÄ±nÄ± seferber ederek milletimize bu anayasa teklifinin zararlarÄ±nÄ± anlatmaya baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k beÅŸ ay Ã¶nce referandum gÃ¼ndeme getirilince Milli Anayasa Hareketi ile birlikte Didimâ€™de, KuÅŸadasÄ±â€™nda, AydÄ±nâ€™da ve en son Nazilliâ€™de yÃ¼zlerce yurttaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± paneller dÃ¼zenledik. TanÄ±tÄ±m masalarÄ± aÃ§arak bildiriler daÄŸÄ±ttÄ±k, â€˜â€˜BÃ¶lÃ¼cÃ¼ Anayasaya HayÄ±râ€™â€™ diyerek imzalar topladÄ±k.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± son iki ayda daha da yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±k. Ã–ncelikle referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za kurum ziyaretleri ile baÅŸladÄ±k. Siyasi partiler, meslek odalarÄ±, sendikalar ve derneklerden oluÅŸan 14 kurumu ziyaret ettik. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde karÅŸÄ±lÄ±k bilgi ve fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduk. YanÄ± sÄ±ra HayÄ±r oyu verecek AKP ve MHP teÅŸkilatÄ±nÄ±n eski yÃ¶neticileri ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda ise esas olarak AKP ve MHP seÃ§meninin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde kahvelerde, iÅŸyerlerinde ve evlerde bire bir ikna Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±k. Ã–ncÃ¼ GenÃ§lik teÅŸkilatÄ±mÄ±z kampÃ¼slerde, fakÃ¼ltelerde ve yÃ¼ksekokullarda etkinlikler dÃ¼zenlerken, Ã–ncÃ¼ KadÄ±n teÅŸkilatÄ±mÄ±z hem tanÄ±tÄ±m masalarÄ±nda gÃ¶revler aldÄ± hem de ev ev gezerek bildiriler daÄŸÄ±ttÄ±. Ä°lÃ§e teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ± sÄ±ra il yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimizle birlikte Ã§alÄ±ÅŸma ekipleri oluÅŸturduk. DÃ¶rder-beÅŸer kiÅŸiden oluÅŸan ekiplerimiz il genelinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. BÃ¶ylece teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ± 40 civarÄ±nda ekiple faaliyetlerine devam etmektedir. AyrÄ±ca bÃ¼yÃ¼k nÃ¼fuslu ilÃ§elerimizde tanÄ±tÄ±m masalarÄ±mÄ±zla HayÄ±r’Ä± anlatmaya devam ediyoruz.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kapsamÄ±nda Ä°l BaÅŸkanÄ± olarak son iki haftada Efeler, KÃ¶ÅŸk, SÃ¶ke, Ä°ncirliova, Kuyucak ve Buharkent ilÃ§elerinde bulundum. GeÃ§tiÄŸimiz iki ay iÃ§erisinde diÄŸer ilÃ§eleri de ziyaret ettim. Buralarda pazarlarda, sanayilerde ve kahvelerde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla sohbet ettik. Ã–zellikle geÃ§tiÄŸimiz seÃ§imlerde AKPâ€™ye ve MHPâ€™ye oy veren yurttaÅŸlarÄ±n tepkileri dikkat Ã§ekiciydi. ‘Bu kadar yetki de fazla.’, ‘BaÅŸkanlÄ±k gÃ¼ndemdeyken piyasalar durgunlaÅŸtÄ±, bÃ¶yle bir sistem ekonomiyi dÃ¼zeltmez.â€™ diyen yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±sÄ±ra, dÃ¼kkÃ¢nÄ±na TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asan esnaflar ‘Biz hayÄ±rcÄ±yÄ±z, terÃ¶rist miyiz?’ diyorlar. AyrÄ±ca insanlar ABDâ€™nin Suriyeâ€™yi bombalamasÄ±nÄ± ve buna CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n da destek vermesini eleÅŸtiriyorlar.

Maalesef Suriye dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± konusunda Ã¼lkemizin en Ã¼st dÃ¼zey siyasetÃ§ileri ve PKK/PYD yÃ¶neticileri aynÄ± safta buluÅŸmuÅŸlardÄ±r. ABDâ€™nin silahlarÄ±yla Suriyeâ€™deki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kanÄ±nÄ±n dÃ¶kÃ¼lmesine milletimizin tepkisi serttir. BÃ¶lge Ã¼lkelerine karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±k besleyenler TÃ¼rkiyeâ€™yi yÃ¶netemezler.”

VP Ä°l BaÅŸkanÄ± Albayrak, aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n sonunda tÃ¼m seÃ§menlere Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, “HayÄ±rlÄ± MÃ¼ÅŸahitler” kampanyasÄ±na katÄ±labileceklerini ve sandÄ±klara sahip Ã§Ä±kmak iÃ§in mÃ¼ÅŸahit kartÄ± alabileceklerini duyurdu.

Albayrak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle noktaladÄ±:

“Son olarak hem AydÄ±nâ€™da hem de TÃ¼rkiyeâ€™de HayÄ±r oylarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k ara Ã¶nde olduÄŸu gÃ¶zÃ¼kmektedir. YaklaÅŸÄ±k iki buÃ§uk ay Ã¶nce gazetenize verdiÄŸimiz rÃ¶portajda, AydÄ±nâ€™da yÃ¼zde 70 HayÄ±r oyu Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediÄŸimizi sÃ¶ylemiÅŸtik. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalar ve gÃ¶zlemlerimizin bunu doÄŸrulayacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Bu nedenle 16 Nisanâ€™da sandÄ±klara sahip Ã§Ä±kmamÄ±z kritik bir Ã¶neme sahiptir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nce oy kullanmasÄ± sonra da oy kullandÄ±ÄŸÄ± sandÄ±ÄŸa sahip Ã§Ä±karak mÃ¼ÅŸahit olmasÄ± gerekmektedir. Bu kapsamda ‘HayÄ±rlÄ± mÃ¼ÅŸahitler’ adÄ± altÄ±nda bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±k. Her yurttaÅŸÄ±mÄ±z parti binalarÄ±mÄ±zdan ve masalarÄ±mÄ±zdan mÃ¼ÅŸahit kartÄ± edinebilirler.”

Milletimiz, Meclis’ine ve Ã¼lkesine sahip Ã§Ä±kacaktÄ±r. 16 Nisanâ€™da hayÄ±r oylarÄ±nÄ±n kazanmasÄ±, evet oyu kullanacak yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da yararÄ±na olacaktÄ±r.” (Ä°HA)