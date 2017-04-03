4 YENÄ° AVUKAT YEMÄ°N ETTÄ°

AydÄ±nâ€™da stajlarÄ±nÄ± tamamlayarak avukatlÄ±k mesleÄŸine resmi olarak adÄ±m atan 4 avukat yeminlerini ederek, cÃ¼bbelerini giydiler. AydÄ±n Barosu Konferans salonunda gerÃ§ekleÅŸtirilen yemin tÃ¶renine; AydÄ±n Barosu BaÅŸkanÄ± Av. GÃ¶khan Bozkurt, YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri, Avukatlar, stajlarÄ±nÄ± tamamlayan avukatlar ve aileleri katÄ±ldÄ±.Â AydÄ±n Baro BaÅŸkanÄ± Av. GÃ¶khan Bozkurt bu gÃ¼nÃ¼n Ã¶zel bir gÃ¼n olduÄŸunu belirterek; “ Son derece iyi bir ÅŸekilde Â staj dÃ¶nemlerini geÃ§irdiklerinden hiÃ§ ÅŸÃ¼phem yok. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Staj EÄŸitim Merkezimiz ve Â eÄŸitim merkezimizde gÃ¶rev yapan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n fedakar Ã§abalarÄ±yla Ã§ok gÃ¼zel bir dÃ¶nem geÃ§ti. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda dileyen genÃ§ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± Ankara’da Â dÃ¼zenlenen bir haftalÄ±k TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi ile Â organize ettiÄŸimiz Ã¶zel bir eÄŸitime de gÃ¶nderdik. AyrÄ±ca bÃ¼rolarÄ±nda staj yaptÄ±klarÄ± Â Ã¼stadlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k emekleri vardÄ±r. Onlarda en bÃ¼yÃ¼k teÅŸekkÃ¼rÃ¼ hak ediyorlar. Staj dÃ¶nemlerinin verimli geÃ§mesinde en bÃ¼yÃ¼k etken Â stajyer avukatlarÄ±mÄ±zÄ±n stajlarÄ±nÄ± iÅŸin sanatÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendikleri uygulama imkanÄ± bularak bu iÅŸin iÃ§inde Â yer alarak Â Ã¶ÄŸrendikleri Ã¶nemlidir.” dedi.

“CÃœBBENÄ°N ONURUNA ASLA LEKE SÃœRMEYÄ°N”

“Bu cÃ¼bbenin kutsiyetini asla biran bile aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±karmayÄ±n. CÃ¼bbenin onuruna, ihmalle bile olsa asla leke sÃ¼rmeyin.” diyen Bozkurt; Â “MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±zla iliÅŸkilerinizde asla davalarÄ±n, Â tartÄ±ÅŸmalarÄ±n, husumetin bir tarafÄ± olmadan en yÃ¼ksek seviyede uygar ve meslek Â dayanÄ±ÅŸmasÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r iliÅŸkide durun. DilekÃ§elerinizi yazarken de, sÃ¶zlÃ¼ Â beyanlarda bulunurken de TÃ¼rkÃ§e’nin en gÃ¼zelini avukatlarÄ±n kullanacaÄŸÄ±nÄ± lÃ¼tfen gÃ¶sterin. MÃ¼vekkillerinizin emrinde Â deÄŸilsiniz. OnlarÄ±n husumetin birer Â tarafÄ± olarak ileri sÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± hukukla hiÃ§ ilgisi bulunmayan, tamamen kiÅŸisel Â duygularÄ±nÄ± yansÄ±tacak, ifadelerine boyun eÄŸmeyin. Siz Â onlarÄ±n taleplerini iddialarÄ±nÄ±, savunmalarÄ±nÄ± dinleyin, notunuzu alÄ±n ama bir avukata yakÄ±ÅŸÄ±r uslÃ¼b ve tarz Â iÃ§erisinde sizin belirlediÄŸiniz Ã§erÃ§evede bunlarÄ± mahkemelere ve diÄŸer yargÄ± mercilerine sunun. Bu meslek bugÃ¼nkÃ¼ Â mertebesine gelene kadar can veren bu uÄŸurda hÃ¼rriyetini kaybeden meslektaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n eseri olarak bugÃ¼nkÃ¼ konumuna gelmiÅŸtir. Yeri gelmiÅŸ gezici olarak gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸlar. BugÃ¼n herkesin Â dilindedir, bu cÃ¼bbelerin cebi yoktur, dÃ¼ÄŸmesi yoktur. Bunlar hep bir tarihsel Â sÃ¼recin sonucudur. Herkese de bu cÃ¼bbeyi giymek nasip olmaz. Fahri Â hiÃ§bir Ã¼nvanla giyilemeyecek bir cÃ¼bbedir bu. Bu cÃ¼bbenin Â onurunu, mesleÄŸin vakarÄ±nÄ±, sadece mahkemelerde deÄŸil, gittiÄŸiniz her yerde, Â bulunduÄŸunuz her ortamda Ã¶zel iliÅŸkilerinizde dahi Â koruyarak o vakarla hareket etmenizi sizlerden istiyorum.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“KUTUP YILDIZINIZ ADALET OLSUN”

Yemin edecek avukatlara; “Kutup yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±z sadece Â adalet olsun.” diyen Bozkurt; Â “Biz avukatlÄ±k Â mesleÄŸine yakÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸekilde hak aramaya, kutsal savunma mesleÄŸini layÄ±kÄ±yla icra etmeye devam edelim. Siz genÃ§ meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte daha Â gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde bunu yapalÄ±m. Ama eÄŸer cahillikten Â kaynaklanan, Ã¶n yargÄ±dan kaynaklanan eksiklikler varsa, toplum Â ne derse desin demeyelim, onlarÄ± da dÃ¼zeltmeye yine hep beraber Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. AvukatlarÄ±n birlikte Ã¶zellikle Â mensup olduklarÄ± Barolarla beraber halka borÃ§lu Â olduklarÄ± bir hizmet de vardÄ±r. Biz bu milletin iÃ§inden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ÅŸanslÄ± insanlarÄ±z. Bizim ÅŸanslÄ± bireyler olarak geldiÄŸimiz bu noktada Â mensup olduÄŸumuz bu mesleÄŸin hakkÄ±nÄ± sadece bÃ¼rolarÄ±mÄ±zda mÃ¼vekkillerimize deÄŸil, halkÄ±mÄ±zÄ±n savunma hakkÄ±nÄ± Â garanti altÄ±na almak iÃ§in, teminat altÄ±na Â alabilmek iÃ§in yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalar vardÄ±r. Bizim en temel insan haklarÄ±ndan baÅŸlayarak, koruyacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z vardÄ±r. Bizim saÄŸlÄ±klÄ± nefes alalÄ±m diye Ã§evre konularÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z vardÄ±r. BÃ¼tÃ¼n bu Ã§alÄ±ÅŸmalar insanla olur. Ve bu insanlar Â bu ÅŸansa sahip olmuÅŸ Baro’nun mensuplarÄ± olan sizlersiniz.Â SakÄ±n toplumdaki yanlÄ±ÅŸ Â inanca kapÄ±lmayÄ±n. Bir ÅŸey Â yapÄ±lacaÄŸÄ± zaman nasÄ±l olsa bunu yapacak Â birileri vardÄ±r demeyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o birileri sizin iÃ§in aynÄ± cÃ¼mleyi kuruyordur. O birileri sizsiniz. Sen yoksan biz Â eksiÄŸiz cÃ¼mlesinin anlamÄ± tam olarak budur. O yÃ¼zden herkes topluma olan bu borcumuzu Ã¶deme noktasÄ±nda Baromuzla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±lmalÄ±dÄ±r.” dedi.

“USLÃœBUNA DÄ°KKAT ETMEYEN YÃ–NETÄ°CÄ°LERE UYMAYALIM”

16 Nisan Referandum sÃ¼recine de deÄŸinen Bozkurt; “ Bu Ã¼lkede Kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geÃ§erli olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan sistem bizim ÅŸu anda en Ã¶nemli mevzumuzdur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸer Â kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu olmaz, bÃ¼tÃ¼n kuvvetler bir kiÅŸi Â yada bir kurum, yada bir zÃ¼mrenin dilinde toplanmÄ±ÅŸ olursa, o zaman bir hukuk Â devletinin varlÄ±ÄŸÄ±ndan ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nden yani vatandaÅŸlarÄ±n hukuk gÃ¼venliÄŸinden, hatta yatÄ±rÄ±m yapacak ÅŸirketlerin kuruluÅŸlarÄ±n hukuk gÃ¼venliÄŸinden bahsetmek mÃ¼mkÃ¼n olmayacaktÄ±r.Â Bu iki kere iki nasÄ±l dÃ¶rt ediyorsa o kadar net, bir hukuk, dÃ¼nya ve ekonomi gerÃ§eÄŸidir.

Ben bu salonda Â bulunan hiÃ§ kimsenin ne dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yle ilgilenirim, ne de siyasetiyle. Ama Â AydÄ±n Barosu BaÅŸkanÄ± olarak sizlerden ÅŸunu talep ediyorum. Biz bir Â sÃ¼rece kilitlendik, Ancak biz birlikte Â yaÅŸamaya devam edeceÄŸiz. 17 Nisan’dan itibaren de birlikte yaÅŸamaya devam edeceÄŸiz. Hepimizin hayÄ±r diyen annesi, Â evet diyen babasÄ±, kardeÅŸi, komÅŸusu,iÅŸ ortaÄŸÄ±, yakÄ±nÄ± vardÄ±r. LÃ¼tfen biz Ã¼slubuna hiÃ§ dikkat etmeyen yÃ¶netici Â konumundaki insanlara uymayalÄ±m, birbirimizi kÄ±rmayalÄ±m. Bizim tarihimiz Yunus Emreler, Mevlanalar, HacÄ± BektaÅŸ’larla doludur. Bu Anadolu, sevginin hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n ve saygÄ±nÄ±n insan ruhunda yoÄŸurulmasÄ±yla birlikte, Â beraberliÄŸini saÄŸlayÄ±p bizi bugÃ¼nlere kadar getirmiÅŸtir. Bunu bozacak dilden hep birlikte kaÃ§Ä±nalÄ±m. Birbirimize sevgimizi ifade etmekten asla Ã§ekinmeyelim, ama saygÄ±sÄ±zlÄ±ktan, hakaretten, tehditten ne kadar uzak durabiliyorsak o kadar uzak duralÄ±m.” dedi.

Bozkurt’un konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yemin tÃ¶reni; stajlarÄ±nÄ± tamamlayan ; Ali Yapucu, HÃ¼seyin YÃ¼ksel, YÃ¼ksel Esmeray, Ada Ã–vgÃ¼ Akar AvukatlÄ±k yeminlerini edip ruhsatnamelerini almalarÄ± ile son buldu.