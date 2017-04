4 YENÄ° AVUKAT YEMÄ°N ETTÄ°

Aydın’da stajlarını tamamlayarak avukatlık mesleğine resmi olarak adım atan 4 avukat yeminlerini ederek, cübbelerini giydiler. Aydın Barosu Konferans salonunda gerçekleştirilen yemin törenine; Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Yönetim Kurulu üyeleri, Avukatlar, stajlarını tamamlayan avukatlar ve aileleri katıldı. Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt bu günün özel bir gün olduğunu belirterek; “ Son derece iyi bir şekilde staj dönemlerini geçirdiklerinden hiç şüphem yok. Çünkü Staj Eğitim Merkezimiz ve eğitim merkezimizde görev yapan meslektaşlarımın fedakar çabalarıyla çok güzel bir dönem geçti. Bunun dışında dileyen genç arkadaşlarımızı Ankara’da düzenlenen bir haftalık Türkiye Barolar Birliği ile organize ettiğimiz özel bir eğitime de gönderdik. Ayrıca bürolarında staj yaptıkları üstadlarının büyük emekleri vardır. Onlarda en büyük teşekkürü hak ediyorlar. Staj dönemlerinin verimli geçmesinde en büyük etken stajyer avukatlarımızın stajlarını işin sanatını öğrendikleri uygulama imkanı bularak bu işin içinde yer alarak öğrendikleri önemlidir.” dedi.

“CÜBBENİN ONURUNA ASLA LEKE SÜRMEYİN”

“Bu cübbenin kutsiyetini asla biran bile aklınızdan çıkarmayın. Cübbenin onuruna, ihmalle bile olsa asla leke sürmeyin.” diyen Bozkurt; “Meslektaşlarımızla ilişkilerinizde asla davaların, tartışmaların, husumetin bir tarafı olmadan en yüksek seviyede uygar ve meslek dayanışmasına yakışır ilişkide durun. Dilekçelerinizi yazarken de, sözlü beyanlarda bulunurken de Türkçe’nin en güzelini avukatların kullanacağını lütfen gösterin. Müvekkillerinizin emrinde değilsiniz. Onların husumetin birer tarafı olarak ileri sürmeye çalıştıkları hukukla hiç ilgisi bulunmayan, tamamen kişisel duygularını yansıtacak, ifadelerine boyun eğmeyin. Siz onların taleplerini iddialarını, savunmalarını dinleyin, notunuzu alın ama bir avukata yakışır uslüb ve tarz içerisinde sizin belirlediğiniz çerçevede bunları mahkemelere ve diğer yargı mercilerine sunun. Bu meslek bugünkü mertebesine gelene kadar can veren bu uğurda hürriyetini kaybeden meslektaşlarınızın eseri olarak bugünkü konumuna gelmiştir. Yeri gelmiş gezici olarak görev yapmışlar. Bugün herkesin dilindedir, bu cübbelerin cebi yoktur, düğmesi yoktur. Bunlar hep bir tarihsel sürecin sonucudur. Herkese de bu cübbeyi giymek nasip olmaz. Fahri hiçbir ünvanla giyilemeyecek bir cübbedir bu. Bu cübbenin onurunu, mesleğin vakarını, sadece mahkemelerde değil, gittiğiniz her yerde, bulunduğunuz her ortamda özel ilişkilerinizde dahi koruyarak o vakarla hareket etmenizi sizlerden istiyorum.” şeklinde konuştu.

“KUTUP YILDIZINIZ ADALET OLSUN”

Yemin edecek avukatlara; “Kutup yıldızınız sadece adalet olsun.” diyen Bozkurt; “Biz avukatlık mesleğine yakışır bir şekilde hak aramaya, kutsal savunma mesleğini layıkıyla icra etmeye devam edelim. Siz genç meslektaşlarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde bunu yapalım. Ama eğer cahillikten kaynaklanan, ön yargıdan kaynaklanan eksiklikler varsa, toplum ne derse desin demeyelim, onları da düzeltmeye yine hep beraber çalışalım. Avukatların birlikte özellikle mensup oldukları Barolarla beraber halka borçlu oldukları bir hizmet de vardır. Biz bu milletin içinden çıkmış şanslı insanlarız. Bizim şanslı bireyler olarak geldiğimiz bu noktada mensup olduğumuz bu mesleğin hakkını sadece bürolarımızda müvekkillerimize değil, halkımızın savunma hakkını garanti altına almak için, teminat altına alabilmek için yapacağımız çalışmalar vardır. Bizim en temel insan haklarından başlayarak, koruyacak çalışmalarımız vardır. Bizim sağlıklı nefes alalım diye çevre konularında çalışmalarımız vardır. Bütün bu çalışmalar insanla olur. Ve bu insanlar bu şansa sahip olmuş Baro’nun mensupları olan sizlersiniz. Sakın toplumdaki yanlış inanca kapılmayın. Bir şey yapılacağı zaman nasıl olsa bunu yapacak birileri vardır demeyin. Çünkü o birileri sizin için aynı cümleyi kuruyordur. O birileri sizsiniz. Sen yoksan biz eksiğiz cümlesinin anlamı tam olarak budur. O yüzden herkes topluma olan bu borcumuzu ödeme noktasında Baromuzla birlikte çalışmalara katılmalıdır.” dedi.

“USLÜBUNA DİKKAT ETMEYEN YÖNETİCİLERE UYMAYALIM”

16 Nisan Referandum sürecine de değinen Bozkurt; “ Bu ülkede Kuvvetler ayrılığının geçerli olmasını sağlayacak olan sistem bizim şu anda en önemli mevzumuzdur. Çünkü eğer kuvvetler ayrılığı söz konusu olmaz, bütün kuvvetler bir kişi yada bir kurum, yada bir zümrenin dilinde toplanmış olursa, o zaman bir hukuk devletinin varlığından ve hukukun üstünlüğünden yani vatandaşların hukuk güvenliğinden, hatta yatırım yapacak şirketlerin kuruluşların hukuk güvenliğinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bu iki kere iki nasıl dört ediyorsa o kadar net, bir hukuk, dünya ve ekonomi gerçeğidir.

Ben bu salonda bulunan hiç kimsenin ne dünya görüşüyle ilgilenirim, ne de siyasetiyle. Ama Aydın Barosu Başkanı olarak sizlerden şunu talep ediyorum. Biz bir sürece kilitlendik, Ancak biz birlikte yaşamaya devam edeceğiz. 17 Nisan’dan itibaren de birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Hepimizin hayır diyen annesi, evet diyen babası, kardeşi, komşusu,iş ortağı, yakını vardır. Lütfen biz üslubuna hiç dikkat etmeyen yönetici konumundaki insanlara uymayalım, birbirimizi kırmayalım. Bizim tarihimiz Yunus Emreler, Mevlanalar, Hacı Bektaş’larla doludur. Bu Anadolu, sevginin hoşgörünün ve saygının insan ruhunda yoğurulmasıyla birlikte, beraberliğini sağlayıp bizi bugünlere kadar getirmiştir. Bunu bozacak dilden hep birlikte kaçınalım. Birbirimize sevgimizi ifade etmekten asla çekinmeyelim, ama saygısızlıktan, hakaretten, tehditten ne kadar uzak durabiliyorsak o kadar uzak duralım.” dedi.

Bozkurt’un konuşmasının ardından yemin töreni; stajlarını tamamlayan ; Ali Yapucu, Hüseyin Yüksel, Yüksel Esmeray, Ada Övgü Akar Avukatlık yeminlerini edip ruhsatnamelerini almaları ile son buldu.