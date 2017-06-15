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15 Haziran 2017
Aydın, Güncel, Yaşam

19 EMNİYET PERSONELİ ÇEYREK ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 19  personelini çeyrek altında ödüllendirdi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Ödüllendirme Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucunda Şubat ve Mart ayı içerisinde başarılı çalışmalarından dolayı 19 personelini ödüllendirdi.

Polisevi Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen ödül törenine; İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Tan Sağoğlu, Aykut Uyan, Erdal Erkan Kazak,Şube müdürleri ve emniyet personeli katıldı.
Ödül töreni öncesi konuşan İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ; “Diğer arkadaşlara örnek olmaları açısından yaptıkları işi, sokakta adım adım bizatihi ve kendilerinden feragat ederek, fedakarlık ederek, gayret göstererek, bire bir takip eden ve neticesini hem hukuk bilgisiyle, hem olay yeri inceleme tekniğiyle, diğer arkadaşlarına örnek olması açısından içlerinden seçtiğimiz başarılı arkadaşlarımızı ödüllendirmek amacıyla, onları örnek göstererek diğer arkadaşlarımızı da görevlerinde motive etmek amacıyla burada bir araya toplanmış bulunuyoruz.”  dedi.
“ÖRNEK OLMASINI UMUYORUM”

Özellikle mesleğe yeni başlayan personelin örnek alabileceği meslek büyüklerine ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Baştuğ; “Özellikle günümüzde terör saldırılarının hedef gözetmeksizin , sivil ve masumlara zarar verdiği günümüzde ve yine terör örgütlerinin kamu yararı, kadın, çoluk, çocuk gözetmeksizin eylem hedefleri noktasında meydana getirdiği terör eylemlerinin şiddetinin boyut yüksekliği göz önüne alındığında mesleki bazda örnek olabilecek personelimizin başarılarının ödüllendirilmesi ayrıca önem arzetmektedir. Bu çerçevede ben mesleki anlamda başarı gösteren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, tüm meslektaşlarımıza örnek olmasını umuyorum.” şeklinde konuştu.
19 POLİS MEMURUNA ÇEYREK ALTIN
Konuşmasının ardından Baştuğ, çeşitli olayların aydınlatılmasını sağlayan polis memurları Emre Özçelik, Levent Boyraz, Erkan Özen, Emrah Duman, Şefik Yılmaz, Yılmaz İncesu ve Gökhan Yüksel’e hediyelerini verdi.

Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcıları ise, 4 numaralı görev noktasında görevli olup, kaçak içki operasyonunu gerçekleştiren, Metin İnel, Rıza Gündoğan, Çetin Demir, Cem Sözen, Zafer Kumlu, Meryem Urcan, Sefa Çulha, Salih Koçak, Hasan Diler, Levent Taşdan, Mehmet Bora Karayılanlı, Ahmet Bayındır ile Mehmet Çiftçioğlu’na çeyrek altın ödüllerini takdim etti.
Polis memuru Ahmet Bayındır ödülünü Şehit İbrahim Karaarslan’ın ailesine bağışladı.
(KUDRET CAN)

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