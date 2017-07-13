81 ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, “15 Temmuz’u asla unutmayacaÄŸÄ±z, unutturmayacaÄŸÄ±z.” vurgusu yapÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye-AB Karma Ä°stiÅŸare Komitesi TÃ¼rkiye kanadÄ± olan, TÃœRK-Ä°Åž, TESK, MEMUR-SEN, HAK-Ä°Åž, TZOB, TÄ°SK, TÃ¼rkiye KAMU-SEN ve TOBB’nin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±, AydÄ±n Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi Alyans DÃ¼ÄŸÃ¼n Salonu’nda gerÃ§ekleÅŸti.

ToplantÄ±ya; AYESOB BaÅŸkanÄ± Selahittin Ã‡etindoÄŸan, AYTO BaÅŸkanÄ± Hakan Ãœlken, AydÄ±n Sanayi OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Yunus Åžahin, AydÄ±n Ticaret BorsasÄ± Meclis Ãœyesi Ali Ã‡evik ve diÄŸer oda baÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±.

“15 TEMMUZ TÃœRKÄ°YE Ä°Ã‡Ä°N MÄ°LAT”

AÃ§Ä±klamayÄ± okuyan AYESOB BaÅŸkanÄ± Selahittin Ã‡etindoÄŸan,15 Temmuz’un yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± olarak Ã§eÅŸitli etkinliklerle ve afiÅŸlerle Ã¼lkenin tamamÄ±nda 15 Temmuz ruhunu canlÄ± tutacaklarÄ±nÄ± belirterek; “15 Temmuz’un TÃ¼rkiye iÃ§in bir milat olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu alÃ§ak saldÄ±rÄ±, darbenin Ã¶tesinde bir iÅŸgal giriÅŸimiydi. 15 Temmuz, Ä°stiklal Harbinden bu yana Ã¼lkemizin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k tehlikeydi. O gece FethullahÃ§Ä± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, “devleti” ele geÃ§irmeye, milleti tahakkÃ¼m altÄ±na almaya kalkÄ±ÅŸtÄ±. Darbe giriÅŸiminin asÄ±l amacÄ±; Ã¼lkemizi tarihimizde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir kaosa sÃ¼rÃ¼klemek, kardeÅŸ kavgasÄ± baÅŸlatmak ve TÃ¼rkiye’yi iÅŸ savaÅŸ ortamÄ±na sokmaktÄ±. Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n nihai amacÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti’ni bir daha ayaÄŸa kalkamayacak duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rmekti. Milletimiz demokrasimize ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze kasteden bu saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda dik durdu, canÄ± pahasÄ±na deÄŸerlerini savundu. BaÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z olmak Ã¼zere, Gazi Meclisimiz, BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±z ve medyamÄ±zÄ±n kararlÄ± duruÅŸuyla bir destan yazdÄ±k.” dedi.

“15 TEMMUZ RUHU DEMOKRASÄ°NÄ°N SÄ°GORTASIDIR”

15 Temmuz’da TÃ¼rkiye’nin, en zor demokrasi sÄ±navÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±yla verdiÄŸini vurgulayan Ã‡etindoÄŸan; “Milletimiz darbeye karÅŸÄ± durarak ÅŸunu aÃ§Ä±k ÅŸekilde ilan etmiÅŸtir. “TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini milletin iradesi dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¼Ã§ yÃ¶netemez.” Bu, dÃ¼nyaya Ã¶rnek olacak bir tavÄ±rdÄ±r. Darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± verdiÄŸimiz bu mÃ¼cadelede, 249 vatandaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit oldu. Milletimiz onlarÄ± daima minnetle ve rahmetle anacaktÄ±r. Siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ fark etmeksizin TÃ¼rkiye’nin geleceÄŸine sahip Ã§Ä±kan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasÄ±dÄ±r.” ifadelerini kullandÄ±.

“YENÄ° BÄ°R REFORM SÃœRECÄ° BAÅžLATMALIYIZ”



Ã‡etindoÄŸan; darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda toplumun bÃ¼yÃ¼k bir travma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ekonominin de bu saldÄ±rÄ±dan olumsuz etkilendiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek; “HÃ¼kÃ¼metimizin bizlerle istiÅŸare iÃ§inde aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlem ve yaptÄ±ÄŸÄ± reformlarla hÄ±zla toparlandÄ±k. Daha darbe giriÅŸiminin Ã¼zerinden bir yÄ±l geÃ§meden ekonomide %5’lik bÃ¼yÃ¼meyi yakaladÄ±k. Ä°stihdam rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±k. Bu yÄ±lÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda tam 1 milyon 200 bin insanÄ±mÄ±za yeni istihdam saÄŸladÄ±k. Åžimdi yeni bir atÄ±lÄ±m sÃ¼recini baÅŸlatmamÄ±ÅŸ gerekiyor. AyaÄŸÄ±mÄ±zdaki prangayÄ± Ã§Ã¶zdÃ¼k, ÅŸimdi koÅŸma zamanÄ±. BÃ¼yÃ¼mede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kÄ±rmalÄ±yÄ±z. BÃ¼tÃ¼n bunlar iÃ§inde ortak akÄ±lla ve istiÅŸare iÃ§inde, yeni bir reform sÃ¼reci baÅŸlatmalÄ±yÄ±z.” dedi.

“GÃœCÃœMÃœZ MÄ°LLÄ° Ä°RADE, HEDEFÄ°MÄ°Z BÃœYÃœK TÃœRKÄ°YE”

“Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki dostlarÄ±mÄ±za sesleniyorum” diyen Ã‡etindoÄŸan; “AldÄ±ÄŸÄ± yaralarÄ± saran milletimiz, bu bÃ¼yÃ¼k demokrasi sÄ±navÄ±nÄ±n birinci yÄ±lÄ±nda bÃ¼tÃ¼n dostlarÄ±nÄ± yanÄ±nda gÃ¶rmeyi arzulamaktadÄ±r. DostlarÄ±mÄ±zÄ± iftira kampanyalarÄ±na deÄŸil, gerÃ§eklere kulak vermeye, buna gÃ¶re tavÄ±r olmaya davet ediyoruz. Bizler Ã¼lkemiz ve milletimiz iÃ§in ÅŸimdi daha bÃ¼yÃ¼k bir azimle Ã§alÄ±ÅŸacak ve TÃ¼rkiye’yi bÃ¼yÃ¼k hedeflerine taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Biz bu Ã¼lkenin geleceÄŸinden umutluyuz. GÃ¼cÃ¼mÃ¼z milli irade, hedefimiz bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye.” ifadelerini kullandÄ±.

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan eski nikah memuru Musa YÄ±ldÄ±rÄ±m 15 Temmuz ÅŸehitleri ve tÃ¼m ÅŸehitler iÃ§in dua okudu.