15 Temmuz Efeler’de Anıldı

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen kanlı darbe girişiminin yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Efeler kent merkezinde de yürüyüş ve etkinliklerle anıldı.

Etkinlikler, “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü” ile başladı.

Yürüyüşe başta Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, AKP Aydın İl Başkanı Av. Ömer Özmen, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan olmak üzere, Aydın protokolünden isimler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Efeler kent merkezindeki yürüyüş Zafer Meydanı’nda saat 20.00 civarında başladı. Zafer Meydanı’nda toplanan kalabalık, burada protokol üyelerinin gelişini bir süre bekledi. Yürüyüşe katılan Aydınlılar arasında, kamu kuruluşlarında çalışan yurttaşların çokluğu dikkat çekti Aydın protokolünün üyelerinin de katılmasının ardından yürüyüş korteji, ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerin pankartlarıyla Doğu Gazi Bulvarı üzerinden Ramazan Paşa Kavşağı’na doğru harekete geçti. Kortej, buradan Hükümet Bulvarı’na dönerek Atatürk Kent Meydanı’na yöneldi.

Kortejin Atatürk Kent Meydanı’na ulaşmasıyla tamamlanan yürüyüşün ardından, anma etkinlikleri Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen program ile devam etti.

Meydandaki etkinliklere yine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile binlerce vatandaş katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı ve Nazilli Belediyesi Mehteran Takımı, meydanda toplanan kalabalığa Mehter müziği çaldı.

Ardından anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Şehitler için Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından, meydandaki yurttaşlara dev ekranlardan 15 Temmuz Belgeseli ve 15 Temmuz şehidi Nedip Cengiz Eker’in tanıtım videosu izletildi. Hep birlikte dualar edildi.

15 Temmuz gecesi Marmaris’te Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrılışından bir süre sonra O’nun kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan Aydınlı Polis Memuru Nedip Cengiz Eker’in tanıtım videosu oldukça duygusal anların yaşanmasına neden olurken, şehit polisin annesi Bahar Eker videoyu izlerken fenalaştı.

Anne Bahar Eker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba Nihat Eker’in sağlık durumu da her ihtimale karşı sağlık görevlileri tarafından yakından takip edildi.

Törende 15 Temmuz şehidi Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, meydanda bulunan Aydınlı yurttaşlara hitap etti.

“Oğlumun Silahı Cebimde, Erkeklerse Bir Daha Denesinler”

Kalabalığa hitap eden şehit babası Nihat Eker, konuşmasında oğlundan söz ederken O’nun pırlanta bir evlat olduğunu anlattı. Şehit babası Eker, “Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Unutmamalıyız ki 15 Temmuz’da hayatını toprak uğruna feda edenler bize bu vatanı bıraktılar. Bugüne kadar büyük gururla çocuklarımıza anlattığımız Çanakkale ve Kurtuluş Savaşından sonra artık yeni bir destanımız var, 15 Temmuz Destanı” dedi.

Şehit oğlu Nedip Cengiz Eker’in silahının artık kendisinde olduğunu, bundan sonra da uyanık olunması gerektiğini belirten Nihat Eker, “Oğlumun silahı bundan sonra benim cebimde, Bundan sonra erkeklerse yapsınlar. Yapabilirlerse bir daha buyursunlar. Düşmanların alnının çatısından vurmazsam namerdim. Yapabilirlerse bir daha buyursunlar.” diye konuştu. Eker’in ardından meydandaki kalabalığa hitap eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de; “Bu ülke ne zaman dara düşmüşse, bu vatan ne zaman vatandaşına, yiğitlerine, efelerine, kızanlarına ihtiyaç duymuşsa, Aydın’ın efeleri, kızanları o noktada hazır ve nazır olmuştur. Tarihin her zor noktasında bütün Anadolu halkı gibi bütün bu toprakların insanları, yiğitleri gibi bu Efeler de hazır ve nazır olmuştur. Her zor noktada, her dar noktada, her dara düştüğümüzde, nasıl Efeler olmuşsa 15 Temmuz’da da bu meydanlarda siz vardınız. 15 Temmuz’da da bu meydanları siz doldurdunuz ve bu ülkeye kast edenlere, dahili bedhahlara haddini bir kere daha siz bildirdiniz. Yörük Ali Efe’nin torunları bugün Nedip Cengiz Eker olarak tekrar ortaya çıkmış, 15 Temmuz’da gereken noktada gereken dersi gerekenlere vermiştir. Bu emperyalistlerin, bu sömürgecilerin, bu adamların hesapları kitapları bitmiyor. Karşıdan geldiklerinde bizi yenemeyeceklerini, bizi alt edemeyeceklerini biliyorlar. Bizi tarihin tozlu sayfalarına gömemeyeceklerini biliyorlar. Bu ülkenin, bu milletin göz bebeği dediği, peygamber ocağı dediği silahlı kuvvetlerinin içine sızdırdıkları, robotlaştırdıkları, mankurtlaştırdıkları kahpelerle, alçaklarla, bu milletin vergileriyle ödenmiş silahları bu millete doğrulttular. Bu açıdan tarihin gördüğü en kahpe, en sinsi ve başka hiçbir milletin üstesinden gelemeyeceği kadar dehşetli bir kalkışmaydı. Ve 15 Temmuz’da bu millet durumun çok daha vahim olduğunu, askerin kendisine silah doğrulttuğunu fark ettiği zaman, işte bütün milletimiz destansı bir şahlanışla duruma ve vaziyete el koymuştur ve gereğini yapmıştır” diye konuştu. Konuşmaların ardından, meydandaki yurttaşlar dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını izlediler. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde, tüm Türkiye ile aynı anda Aydın’ın bütün camilerinden, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi olduğu gibi sela okundu.

Meydanda kalan yurttaşların bir kısmı, darbe girişiminin yaşandığı gece olduğu gibi sabahın ilk saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttular.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)