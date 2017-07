15 Temmuz Efeler’de Anıldı

Eker’in ardından meydandaki kalabalığa hitap eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de; “Bu ülke ne zaman dara düşmüşse, bu vatan ne zaman vatandaşına, yiğitlerine, efelerine, kızanlarına ihtiyaç duymuşsa, Aydın’ın efeleri, kızanları o noktada hazır ve nazır olmuştur. Tarihin her zor noktasında bütün Anadolu halkı gibi bütün bu toprakların insanları, yiğitleri gibi bu Efeler de hazır ve nazır olmuştur. Her zor noktada, her dar noktada, her dara düştüğümüzde, nasıl Efeler olmuşsa 15 Temmuz’da da bu meydanlarda siz vardınız. 15 Temmuz’da da bu meydanları siz doldurdunuz ve bu ülkeye kast edenlere, dahili bedhahlara haddini bir kere daha siz bildirdiniz. Yörük Ali Efe’nin torunları bugün Nedip Cengiz Eker olarak tekrar ortaya çıkmış, 15 Temmuz’da gereken noktada gereken dersi gerekenlere vermiştir. Bu emperyalistlerin, bu sömürgecilerin, bu adamların hesapları kitapları bitmiyor. Karşıdan geldiklerinde bizi yenemeyeceklerini, bizi alt edemeyeceklerini biliyorlar. Bizi tarihin tozlu sayfalarına gömemeyeceklerini biliyorlar. Bu ülkenin, bu milletin göz bebeği dediği, peygamber ocağı dediği silahlı kuvvetlerinin içine sızdırdıkları, robotlaştırdıkları, mankurtlaştırdıkları kahpelerle, alçaklarla, bu milletin vergileriyle ödenmiş silahları bu millete doğrulttular. Bu açıdan tarihin gördüğü en kahpe, en sinsi ve başka hiçbir milletin üstesinden gelemeyeceği kadar dehşetli bir kalkışmaydı. Ve 15 Temmuz’da bu millet durumun çok daha vahim olduğunu, askerin kendisine silah doğrulttuğunu fark ettiği zaman, işte bütün milletimiz destansı bir şahlanışla duruma ve vaziyete el koymuştur ve gereğini yapmıştır” diye konuştu. Konuşmaların ardından, meydandaki yurttaşlar dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını izlediler.