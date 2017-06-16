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16 Haziran 2017
AydÄ±n, EÄŸitim, GÃ¼ncel, Siyaset

“15-16 HAZÄ°RAN’IN IÅžIÄžINDA OHAL’E VE KHK’LERE TESLÄ°M OLMAYACAÄžIZ”

DÄ°SK-Emekli-Sen ve AydÄ±n KESK Åžubeler Platformu 15-16 Haziran bÃ¼yÃ¼k iÅŸÃ§i direniÅŸinin 47. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaparak, “15-16 Haziran’Ä±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Ohal’e ve KHK’lere teslim olmayacaÄŸÄ±z.” dediler.

EÄŸitim-Sen Åžube binasÄ±nda dÃ¼zenlenen DÄ°SK Emekli-Sen ve KESK AydÄ±n Åžubeler Platformu YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan KESK AydÄ±n Åžubeler Platformu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Musa Ekici; “Ãœlkenin OHAL yasalarÄ±yla yÃ¶netilmeye devam etmesi, OHAL sÃ¼reciyle birlikte KHK’lerin yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konmasÄ±, hukuksuzluÄŸun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilememesini doÄŸurmaktadÄ±r. SonuÃ§ta yÃ¼z binlerce kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hafta sonlarÄ±nda, gece yarÄ±sÄ± Ã§Ä±karÄ±lan hukuksuz, yasal dayanaÄŸÄ± bulunmayan kararnamelerle iÅŸinden atÄ±lmaktadÄ±r. Ä°ÅŸini geri istemenin suÃ§ olduÄŸu, iÅŸini geri isteyen kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n idari para cezalarÄ±, baskÄ± ve zorlanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmalarÄ±na tanÄ±k oluyoruz. AÃ§lÄ±k grevinde olanlarÄ±n cezaevine konularak seslerinin kesilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±n duyulmamasÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ baskÄ± ve ÅŸiddetin uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Yine toplumun temel taÅŸÄ± olan ‘Adalet’in herkese eÅŸit daÄŸÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reci hep beraber yaÅŸÄ±yoruz.” dedi.
“GÃœCÃœMÃœZ Ã–RGÃœTLÃœLÃœÄžÃœMÃœZDEN GELÄ°R!”

“GÃ¼cÃ¼mÃ¼z Ã¶rgÃ¼tlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zden gelir” diyen Ekici aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti;
“Bu tablo, memuru, Ã¶ÄŸretmeni, akademisyeni, iÅŸsizi, iÅŸÃ§iyi, Ã¶ÄŸrenciyi, mÃ¼hendisi, doktoru, emeklisi ile toplumun her kesimini yaÅŸamÄ± boyunca etkileyecek sonuÃ§lar Ã¼retmeye devam etmektedir. Bu nedenle DÄ°SK-Emekli-Sen, AydÄ±n Kesk Åžubeler Platformu olarak, gerek iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mÃ¼cadelesinde gerekse TÃ¼rkiye toplumsal mÃ¼cadeleler tarihinde kilometre taÅŸÄ± olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan 15-16 Haziran direniÅŸinin 47. yÄ±lÄ±nÄ± selamlamakta, unutulmamasÄ± gereken tek ÅŸey, 15-16 Haziran’a ilham veren sloganda saklÄ±dÄ±r.”
(KUDRET CAN)

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