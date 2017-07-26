Bozdoğan eski Kaymakamı’na Yüksekova’da Suikast Girişimi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 2010-2012 tarihleri arasında Kaymakam olarak görev yapan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mahmut Kaşıkçı’ya suikast hazırlığında olan terörist yakalandı.

Alınan bilgilere göre, davranışlarından şüphelenilen bir kadını takibe alan emniyet güçleri, kadının PKK’lı olduğunu tespit etti. PKK’lı teröristi keşif yaparken takibe alan emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonla kadını gözaltına aldı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı’ya suikast girişimi için ilçeye geldiği tespit edilen kadın teröristin gösterdiği yerde ise el bombası bulundu.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Temmuz 2017 günü Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen E.Ç. (19) isimli şahsın yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahsın üzerinden bir adet not defteri ve örgütsel doküman çıktığı ifade edilen açıklamada, “Ayrıca şüpheli şahsın göstermiş olduğu yerde yapılan arama sonucunda 1 adet el bombası ve 1 adet roket sevk fişeği ele geçirilmiştir” denildi.

Kadın teröristin sorgusunda verdiği bilgilere de yer verilen açıklamada, “Yapılan sorgulamalar sonucunda şahsın, devletin üst düzey yöneticilerine suikast planladığı, eylem hazırlığı için örgüt tarafından keşif çalışması yapmak için görevlendirildiği, 2016 yılı içerisinde değişik tarihlerde çeşitli eylemlere katıldığı ve 2 askerin şehit edilmesindeki saldırıda yer aldığı anlaşılmıştır. E.Ç. isimli şahıs, 25 Temmuz 2017 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

29 Eylül 2010 ile 15 Kasım 2012 tarihleri arasında Bozdoğan Kaymakamı olarak görev yapan Mahmut Kaşıkçı, 2012 yılında Vezirköprü kaymakamlığına atanırken, 2016 yılından bu yana Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili olarak görev yapıyor. (İHA)