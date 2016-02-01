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Efeler Kent Konseyi’nden IÅŸÄ±klÄ±’da DiÅŸ TaramasÄ±...
Define avcÄ±larÄ± jandarmaya yakalandÄ±AydÄ±nâ€™Ä±n Buharkent ilÃ§esinde devriye gezen jandarma ...
8 yÄ±ldÄ±r, 3 yaÅŸÄ±ndayken kaybolan Mustafa’nÄ±n yolunu gÃ¶zlÃ¼yorlarAydÄ±nâ€™Ä±n Buharkent ilÃ§esinde yaÅŸayan Erol ai...
Efeler Kent Konseyi, Jeotermalde Yetkilileri GÃ¶reve Davet Etti...
AydÄ±nâ€™Ä±n doÄŸu ilÃ§elerine kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±Meteoroloji 2.BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, AydÄ±n'Ä±n doÄŸu ilÃ§eler...
Ã–zakcan’dan Kent MÃ¼zesi MÃ¼jdesi...
AydÄ±n basÄ±nÄ±nÄ± yasa boÄŸan kazaHorsunlu-Gencelli yolu arasÄ±nda meydana gelen feci k...
Buharkent yaÄŸmur ve doluya teslim olduAydÄ±nâ€™Ä±n Buharkent ilÃ§esinde etkili olan saÄŸnak yaÄŸÄ±...
Antalyaâ€™dan Ä°zmirâ€™e giden DAEÅžâ€™li Buharkent’te yakalandÄ±AydÄ±nâ€™da jandarmanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi huzur operasyonu...
JandarmanÄ±n yakaladÄ±ÄŸÄ± 38 ÅŸÃ¼pheliden 19â€™u tutuklandÄ±AydÄ±n Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin aranan suÃ§...
SÃ¶ke, Didim ve Buharkent muhtarlarÄ±ndan Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na teÅŸekkÃ¼rAydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸlu, y...
Zorlu Enerji KÄ±zÄ±ldere jeotermal santralini tanÄ±ttÄ±AydÄ±nâ€™Ä±n Buharkent ilÃ§esinde Zorlu Enerji tarafÄ±ndan f...