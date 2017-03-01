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AydÄ±n’da 15 Ekim Beyaz Baston GÃ¼venlik GÃ¼nÃ¼...
BEYAZ BASTON…Beyaz baston, gÃ¶rme engellilerin yÃ¼rÃ¼rken kullandÄ±...
Dijital OkuryazarlÄ±kYeni EÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± 18 EylÃ¼l 2017...
VEFATININ 14. YILINDA SIRADIÅžI VALÄ° YAZICIOÄžLU ANILIYOR (2)(DÃ¼nden Devam) EÄŸitimci yazar Ensar Turgut Tekin O'nunla il...
VEFATININ 14. YILINDA SIRADIÅžI VALÄ° YAZICIOÄžLU ANILIYORVali Recep YAZICIOÄžLU (7 Haziran 1948- 8 EylÃ¼l 2003) HayatÄ±...
KUÅžADASIÂ´nda YAZLIKÃ‡ILARLA BÄ°RLÄ°KTEKuÅŸadasÄ±'ndan Milli ParkÂ´a (Kalamaki) diÄŸer adÄ±yla Dilek Yar...
AydÄ±n’da Yaz DurgunluÄŸuOkullar kapandÄ±, bayram geÃ§ti, kavurucu sÄ±caklar bastÄ±rdÄ±......
Manifesto YazasÄ±m VarBir sÃ¼redir sÄ±k sÄ±k tazelenen bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce var zihnimde... ...
Kendiniz YazÄ±n…BugÃ¼n bu kÃ¶ÅŸedeki satÄ±rlarÄ± siz hayal edin... Burada olma...
Siz de YazmayÄ±n KardeÅŸim!Åžu gÃ¼zel Ã¼lkenin geldiÄŸi akÄ±llara zarar iÃ§ler acÄ±sÄ± hale bak...
Her zaman gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zerine yazÄ±larMerhaba! YazÄ±n hayatÄ±mÄ±n baÅŸka bir kulvardaki ilk adÄ±mlar...
Ä°nsan Ã‡ok Åžey Yazmak Ä°stiyorÄ°nsan Ã§ok ÅŸey yazmak istiyor. Ãœlkemizin o kadar Ã§ok sorun...