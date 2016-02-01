Son Dakika
Yenipazar ‘2. Pide Festivali’ iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yorYenipazar Belediyesi tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda ilki ...
YenipazarlÄ±lar YÃ¶rÃ¼k Aliâ€™nin MalgaÃ§ BaskÄ±nÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± yolu istiyorAydÄ±nâ€™Ä±n â€˜Sakin ÅŸehirâ€™ unvanÄ±na sahip Yenipazar ...
Sezonun Ä°lk Kestanesi 40 TL’den SatÄ±ldÄ±...
HacÄ±kÃ¶seler Mahallesiâ€™nde fÄ±stÄ±k festivaliAydÄ±nâ€™Ä±n Yenipazar ilÃ§esine baÄŸlÄ± HacÄ±kÃ¶seler Mahall...
AydÄ±nâ€™Ä±n doÄŸu ilÃ§elerine kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±Meteoroloji 2.BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, AydÄ±n'Ä±n doÄŸu ilÃ§eler...
AydÄ±n bir Ã§Ä±narÄ±nÄ± daha kaybettiAydÄ±n'Ä±n en yaÅŸlÄ± fertleri arasÄ±nda yer alan asÄ±...
Yenipazarâ€™da yangÄ±n bir evi kÃ¼l ettiAydÄ±nâ€™Ä±n Yenipazar ilÃ§esinde bir evi kÃ¼l eden yangÄ±n...
Yenipazarâ€™da Ã§iftÃ§inin zararÄ± tespit edilecekYenipazarâ€™da 8-9 Haziran tarihlerinde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸtan...
Borsa’nÄ±n Ä°ftarÄ±nda Kadir Gecesi DuasÄ±...
AY-SÄ°AD’DAN “BANA ÅžEHÄ°TLERÄ°MÄ° ANLAT PROJESÄ°”AydÄ±n YÃ¶netici Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (AY-SÄ°...
JandarmanÄ±n yakaladÄ±ÄŸÄ± 38 ÅŸÃ¼pheliden 19â€™u tutuklandÄ±AydÄ±n Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin aranan suÃ§...
Vali KoÃ§ak, Yenipazarâ€™Ä±n sorunlarÄ±nÄ± dinlediAydÄ±n Valisi Ã–mer Faruk KoÃ§ak baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlen...