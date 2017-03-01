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Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼’ne 3 gÃ¼n kaldÄ±. Ama ne yazÄ±k ki Ã¶ÄŸretmenlerimizin durumu ortadaR...
Egemenlik (hakimiyet), ulusun siyasal Ã¶rgÃ¼tÃ¼ devletin yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n...
1 Ocak 2016 saÂbaÂhÄ± teÂleÂfoÂnuÂma bir mesaj geldi: â€œBiÂriÂcik baÂbaÂmÄ±z MusÂtaÂfa...
MusÂtaÂfaÂ´cÄ±ÄŸÄ±m, aziz karÂdeÂÅŸim, BugÃ¼n 20 Ocak. AraÂmÄ±zÂdan ayÂrÄ±ÂlÄ±ÂÅŸÄ±ÂnÄ±n ...
Denizli tren istasyonundayÄ±m. Saat 17:00 Hava soÄŸuk.. Gar Ã§ok kalabalÄ±k.. Ã‡oÄŸunluk olarak kÄ±...
Beklenen yaÄŸmurlar baÅŸladÄ±. Meteoroloji geÃ§en hafta uyarmÄ±ÅŸtÄ± zaten. Neyse ki havalar henÃ¼z...
Gazetelerde, televizyonlarda aÃ§lÄ±ktan Ã¶len insanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e insan kahrolur.(Ã§ok Ã¼zÃ¼lmek...
SevmediÄŸin birine, seviyormuÅŸ gibi yapabilirsinâ€¦ Annen aÄŸlar karÅŸÄ±nda, gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼nÃ¼p, ...
– 2011′ in son gÃ¼nleriâ€¦ – Bu yÄ±l gitmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±z, yeni yÄ±lÄ±n eli ku...
YAZAN: KEMAL TEK Anadoluâ€™da Cumhuriyet ile birlikte bÃ¼yÃ¼k bir devrim yaÅŸanÄ±yordu. Bir toplum ...
Okuma yazma bilmenin Ã§aÄŸdaÅŸlaÅŸmanÄ±n bir gereÄŸi olduÄŸunu bilen AtatÃ¼rk, Cumhuriyeti kurduÄŸu...
Anadoluâ€™nun deÄŸiÅŸik kent ve bÃ¶lgelerinde yaÅŸayan YÃ¶rÃ¼kler bu Ã¼lkenin has, onurlu. temiz ve...
Efeler Belediyesi’nin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel anlamda toplumcu belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ± ile ver...
AydÄ±n ve TÃ¼rkiye geneline baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda her yer bina ile doldu.. Metropolleri ve bÃ¼yÃ¼k ÅŸehi...
AyakkabÄ± genel anlamda, Ã¼stÃ¼ genellikle deri ve benzeri bir Ã¼rÃ¼nle, altÄ± kÃ¶sele, lastik gibi...
Sigmund Freudâ€™un da ifade ettiÄŸi gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilen tek canlÄ± insandÄ±r demek, her insanÄ±n dÃ...
ZamanÄ± gelen iÅŸin sÃ¼rekli ertelendiÄŸi bir evredeyiz. Her seferinde sonra yaparÄ±m mantÄ±ÄŸÄ±, y...
Efes antik kentinde asÄ±rlarca yÄ±l Ã¶nce deniz varmÄ±ÅŸ ve bu deniz Ege Denizi’ymiÅŸ. Bu den...
HiÃ§ hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± buldum diye aklÄ±nÄ±zdan geÃ§irdiniz mi? Ben defalarca geÃ§irdim ama son...
Suriye’de ateÅŸkes bÃ¶lgeleri ilan ederek, yedi yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren savaÅŸta silahlarÄ±n susmasÄ±...
Merhaba MÃ¼cadele Gazetesiâ€™nin sevgili yol arkadaÅŸlarÄ±, deÄŸerli okuyucularÄ±.. Bundan sonra he...
10 yÄ±l.. Onu tam 10 yÄ±l sonra bulduÄŸumda kanser olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmiÅŸtim. Tabi ulaÅŸmak hiÃ§ kol...
Ã–ÄŸretmenliÄŸin nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ÄŸretmenlerin dÄ±ÅŸÄ±nda herkes Ã§ok iyi biliyor. Ev...
KÃ¼resel Emperyalizme hizmet etmeyi vazife edinenlerin siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ falan olmaz. AdÄ± Ã¼stÃ¼nd...
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