Son Dakika
KazÄ± Ã§ukuru mahalleliyi tedirgin ettiAydÄ±n'Ä±n Efeler ilÃ§esi KÃ¶prÃ¼lÃ¼- VeysipaÅŸa Mahallesi'...
CamÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± araÃ§larÄ± soyan ÅŸÃ¼pheli son iÅŸinde yakalandÄ±AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde, altÄ± ayrÄ± aracÄ± kelebek c...
Efeler Belediyesi’nden maddi durumu olmayan Ã§iftlere Ã¼cretsiz nikahEfeler Belediyesi maddi durumu olmayan Ã§iftlerin nik...
Efeler Belediyesi son meclis toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiEfeler Belediye Meclisi, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n son olaÄŸan top...
Efeler’de yollar yenileniyorEfeler Belediyesi, ilÃ§e merkezindeki Cumhuriyet Maha...
Forum AydÄ±nâ€™da gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len baÅŸlÄ±yorAydÄ±n'Ä±n alÄ±ÅŸveriÅŸ ve eÄŸlence merkezi Forum AydÄ±n, 8...
GÃ¼venlik kameralarÄ± hÄ±rsÄ±zÄ± ele verdiAydÄ±nâ€™da Pazar gecesi gece bir iÅŸ yerinin kapsÄ±nÄ± kÄ±ra...
GÃ¼venlik kameralarÄ± hÄ±rsÄ±zÄ± ele verdiAydÄ±nâ€™da Pazar gecesi gece bir iÅŸ yerinin kapsÄ±nÄ± kÄ±ra...
Ã–zakcan’Ä±n DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan, 3 AralÄ±k D...
Ã–zakcan, engelli bireyler ile yemekte buluÅŸtuEfeler Belediyesi â€˜3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼â€™ n...
Efeler’de okul Ã§evrelerinde sÄ±kÄ± denetimAydÄ±n Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, eÄŸitim kurumlarÄ± Ã§...
Efeler’de toplu hayvan zehirlenmelerine suÃ§ duyurusuAydÄ±n Barosu Hayvan HaklarÄ± Komisyonu, Efeler ilÃ§esi...