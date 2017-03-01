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Ã–zakcan’dan Nefise’ye 7 Bin 500 TL’lik Ã–dÃ¼l...
EFAK’Ä±n Ä°lk EÄŸitiminde Ã–zakcan’dan Deprem AÃ§Ä±klamasÄ±...
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yasemin Ã–ney Cankurtaran AydÄ±n’daydÄ±...
Ã–zakcan’dan Kent MÃ¼zesi MÃ¼jdesi...
Kamuran Ã–zakcan GÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla UÄŸurlandÄ±...
Bircan, Dr. Metin AydÄ±n’a AteÅŸ PÃ¼skÃ¼rdÃ¼...
Mesut Ã–zakcan 4’Ã¼ncÃ¼ Ä°ftar YemeÄŸinde Konuklara Hitabetti...
Ã–zakcan’dan Ä°ki AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve Ramazan MesajÄ±...
Tezcan: “Referandum MeÅŸru SonuÃ§lanmamÄ±ÅŸtÄ±r”...
Tezcan’Ä± Vuran SaldÄ±rganÄ±n Tahliyesine Tepki...
Ã–zakcan, Ayla Dikmen ParkÄ±’nÄ± AÃ§tÄ±...
CHP, Tezcan’a SilahlÄ± SaldÄ±rÄ± DavasÄ±na KatÄ±ldÄ±...