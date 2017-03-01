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BaÅŸkan AkÄ±n, Ã‡arÄ±klar Kur’an Kursu ve Okuma Evi’ni AÃ§tÄ±...
EFAK’Ä±n Ä°lk EÄŸitiminde Ã–zakcan’dan Deprem AÃ§Ä±klamasÄ±...
NeÅŸetiye Mahallesi KÃ¼ltÃ¼r ve Taziye Evi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±...
Efeler Belediyesi’nden AmatÃ¶r Spor KulÃ¼plerine 160 Bin 500 TL Destek...
Efeler Belediye Meclisi ToplandÄ±...
Efeler Belediyesi’nden 17 AÄŸustos Depremi Sergisi...
Efeler Belediyesi AraÃ§ Filosunu GeniÅŸletti...
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi AÄŸustos ToplantÄ±sÄ±...
Ã–zakcan’dan Kent MÃ¼zesi MÃ¼jdesi...
Efeler Belediye Meclisi Temmuz ayÄ± ilk toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±...
Mesut Ã–zakcan 4’Ã¼ncÃ¼ Ä°ftar YemeÄŸinde Konuklara Hitabetti...
Efeler Belediye Meclisi Haziran Ä°lk ToplantÄ±sÄ± YapÄ±ldÄ±...